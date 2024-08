Morrissey acusa a Johnny Marr de ignorar la oferta de reunión de The Smiths

Morrissey ha revelado que aceptó una oferta “lucrativa” para una gira de reunión de The Smiths en 2025, pero afirmó que Johnny Marr “ignoró” la propuesta. Según una declaración en el sitio oficial de Morrissey, AEG Entertainment Group hizo la oferta en junio de 2024 para una gira mundial. Mientras Morrissey aceptó, Marr no respondió.

Todo ello, un par de días después de que Marr contestase con ironía al respecto a un fan que les animaba a reconciliarse como ya han conseguido hacer los hermanos Gallagher. The Smiths, formados en 1982, lanzaron cuatro álbumes de estudio: The Smiths (1984), Meat Is Murder (1985), The Queen Is Dead (1986) y Strangeways, Here We Come (1987). Morrissey ha insistido en que la popularidad de la banda no ha disminuido y que su legado sigue vivo.

Sin embargo, en varias ocasiones, como por ejemplo en 2022, Marr ha hablado sobre su relación con Morrissey, mencionando diferencias políticas y personales como obstáculos para una posible reunión. A pesar de los conflictos, la noticia de una posible gira de The Smiths ha generado gran expectativa entre los fans. Y es que nada se puede dar por imposible…