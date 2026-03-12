Morrissey cancela su concierto en Valencia por “falta de sueño” en una nueva muestra de su errática relación con los escenarios

Morrissey ha vuelto a protagonizar uno de esos episodios que alimentan su leyenda… y también la frustración de sus seguidores. El artista británico ha cancelado su concierto previsto para esta noche en el Palau de les Arts de Valencia, alegando que no pudo descansar debido al ruido procedente de un festival cercano, con “voces tecno a todo volumen” y anuncios por megafonía que, según su equipo, lo dejaron en un “estado catatónico”. La decisión llega después de que el propio cantante condujera desde Milán hasta Valencia como parte de su gira europea, un esfuerzo que, sumado a la falta de sueño, habría hecho “imposible” su actuación.

El comunicado publicado en su web explica que, tras dos días de viaje por carretera, Morrissey llegó a su hotel en Valencia el miércoles por la noche y no logró dormir en toda la madrugada. Horas después, un segundo mensaje confirmaba la cancelación definitiva: “El concierto programado para esta noche en Valencia se ha visto impedido por falta de sueño”. El equipo insiste en que “el espectáculo no se cancela, las circunstancias lo hacen imposible”, una matización que no ha calmado la decepción de muchos fans que ya se encontraban en la ciudad.

La gira del artista continúa —al menos sobre el papel— con fechas en Zaragoza (14 de marzo) y Sevilla (16 de marzo), dentro de un tour que también incluye paradas en Milán, Róterdam o Londres. La relación de Morrissey con los escenarios españoles ha sido históricamente irregular: desde su recordado plantón en el FIB 2004, cancelado minutos antes de salir al escenario, hasta actuaciones memorables en Madrid, Barcelona o Murcia. Su historial de cancelaciones, sin embargo, se ha convertido casi en un rasgo más de su figura pública.

Este nuevo episodio llega en un momento en el que el artista intenta reactivar su carrera con Make‑up is a lie, un disco que ha generado opiniones divididas y que lo muestra, según la crítica, “desorientado y solo ocasionalmente inspirado”. La cancelación en Valencia no ayuda a mejorar la percepción de un músico cuya obra sigue siendo influyente, pero cuya imprevisibilidad amenaza con eclipsar su legado.

¿Cumplirá con las dos fechas restantes en España?

Morrissey, una carrera marcada por la genialidad, la polémica y un legado imposible de ignorar

Desde su irrupción en los 80 como vocalista de The Smiths, Morrissey se convirtió en una de las voces más singulares del pop británico. Su estilo lírico —mezcla de ironía, vulnerabilidad y crítica social— marcó a toda una generación, y su carrera en solitario consolidó su estatus con discos como Viva Hate, Your Arsenal o You Are the Quarry. A lo largo de cuatro décadas, ha cultivado una base de seguidores fieles, pero también una larga lista de controversias: declaraciones polémicas, tensiones con la industria y un historial de cancelaciones que ha empañado su reputación en directo. Aun así, su influencia en el indie y el rock alternativo sigue siendo profunda, y su figura continúa generando debate, fascinación y desconcierto a partes iguales.

