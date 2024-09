Morrissey despide a su equipo de gestión tras las disputas con Johnny Marr sobre la reunión de The Smiths

En un nuevo capítulo del interminable culebrón, Morrissey ha despedido a su equipo de gestión, Red Light Management/Pete Galli Management, tras una serie de disputas públicas con Johnny Marr sobre el legado de The Smiths. Morrissey afirmó que Marr había ignorado una oferta lucrativa para reunir a la banda y bloqueado el lanzamiento de un álbum de Greatest Hits, así como una reedición de Hand In Glove y una caja deluxe del primer álbum de The Smiths. Además, Morrissey alegó que Marr ahora posee todos los derechos de marca registrada e propiedad intelectual de The Smiths, permitiéndole usar el nombre de la banda sin él.

Marr respondió negando las acusaciones, afirmando que rechazó la oferta de reunión y el álbum de Greatest Hits debido a la cantidad ya existente. También explicó que registró la marca de forma que se mantuviera para el beneficio mutuo de ambos, y que de hecho, si no pertenece también a Morrissey es porque no ha firmado los documentos permitinentes.

La disputa entre Morrissey y Marr ha sido alimentada por sus diferencias políticas y ha llevado a Morrissey a sentirse “borrado” de la historia de The Smiths. La tensión entre ambos ha sido un tema recurrente, con Morrissey alegando censura sobre su álbum Bonfire Of The Teenagers, aún inédito.