Morrissey lleva años construyendo una narrativa paralela a su propia carrera: la de un artista boicoteado por una campaña de desinformación que lo vincula al extremismo político. Esa narrativa ha dado un nuevo capítulo. Según un comunicado publicado en su web oficial, la firma de protección online Web Sheriff ha identificado a nueve personas que se habrían hecho pasar por Morrissey en redes y foros, actuando en nombre de distintos grupos políticos. Una de ellas, según el texto, tendría «conexión con un ex miembro de The Smiths», aunque no se especifica cuál.

El comunicado retoma el hilo de la denuncia que Morrissey presentó el año pasado, cuando habló de una «campaña de fraude, desinformación y difamación de décadas» orquestada para asociarlo con la derecha radical. Aquella denuncia llegaba después de episodios como el del pin de For Britain que Morrissey lució en The Tonight Show en 2019, un gesto que sigue pesando sobre su imagen pese a que su carrera, lejos de hundirse, ha seguido produciendo discos y giras.

Marr, Joyce, Rourke: la acusación que Morrissey deja sin nombre

El comunicado detalla que dos de los nueve perfiles operaban desde Escocia, y que uno de ellos era «familiar (solo de nombre)» para Morrissey por su relación con una web «generalmente hostil» hacia el cantante en Estados Unidos, responsable de unos 1.800 mensajes. Pero la frase que más recorrido va a tener es la que menciona a «un ex miembro de The Smiths» sin identificarlo. La banda tuvo tres compañeros además de Morrissey (Johnny Marr, Andy Rourke y Mike Joyce), y Morrissey ha tenido roces públicos con los tres en distintos momentos.

El más reciente fue con Marr, hace apenas unos meses, cuando Morrissey calificó de «deliberadamente falso» el relato de Marr sobre cómo The Smiths firmaron con Rough Trade. No es una discusión aislada: Morrissey ha discrepado públicamente de Marr, Joyce y Rourke sobre prácticamente todo lo relacionado con la historia de la banda, desde royalties hasta quién cuenta qué versión de los hechos. Que el comunicado deje la acusación abierta, sin nombre, no hace sino alimentar esa dinámica.

El texto añade que Morrissey nunca ha estado activo en foros abiertos ni ha tenido perfiles en Facebook, X, Instagram o TikTok, y que su única vía de comunicación oficial es su web, Morrissey Central. Sobre los próximos pasos legales contra los nueve perfiles, el comunicado solo dice que requieren la contratación de dos despachos de abogados y que el coste «queda fuera de la capacidad personal» del artista, por lo que «el siguiente movimiento está bajo consideración».

El hombre que convirtió la queja en discografía

De The Smiths (1984) a Vauxhall and I (1994), de You Are the Quarry (2004) a Low in High School (2017), la carrera de Morrissey ha sido una sucesión de regresos triunfales y polémicas que parecían diseñadas para acompañarlos. Cada disco ha llegado con una historia detrás: una discográfica que lo rechaza, una entrevista que se le vuelve en contra, una cancelación de última hora. La narrativa del artista incomprendido y atacado no es nueva en Morrissey, es casi un género propio dentro de su propia obra.

Lo que cambia esta vez es la escala de la acusación: nueve perfiles, una investigación encargada a una firma externa, y la sugerencia de que parte del problema viene de dentro de su propio círculo histórico. Mientras tanto, la música sigue su curso. Morrissey anunció recientemente una edición deluxe de su EP Notre-Dame, que llega el 26 de junio. Si la disputa con sus excompañeros de The Smiths vuelve a escalar, será difícil que ese lanzamiento no quede, una vez más, en segundo plano.

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