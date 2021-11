Morrissey estrena dos canciones inéditas en su web oficial

Artista

Morrissey

¿Por qué es noticia?

El veterano cantante británico ha compartido dos demos inéditas en su web oficial tituladas Once Upon A Woman’s Body y If Saturday Ever Comes.

Sobre la canción y el vídeo

No sabemos a qué época o año de su carrera pertenecen ambas canciones, ya que por el momento Morrissey no ha compartido esa información.

Por el momento, aún tenemos que esperar mientras llega su proximo álbum titulado Bonfire Of Teenagers.

Morrissey – Once Upon A Woman’s Body

Morrissey – If Saturday Ever Comes.

