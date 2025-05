Morrissey pospone sus conciertos en Estados Unidos por hospitalización, pero mantiene su cita en Noches del Botánico

Morrissey, ex-líder de The Smiths, está siendo de nuevo centro de la atención tras la noticia de su hospitalización en Estados Unidos, lo que llevó a la postergación de dos conciertos de su gira norteamericana. Sin embargo, los fans españoles mantienen la ilusión intacta ante su esperada actuación en el festival Noches del Botánico en Madrid, programada para el 12 de junio de 2025, aunque no sin ciertas dudas sobre si su salud permitirá cumplir con esta cita tan aguardada, teniendo en cuenta su historial de cancelaciones.

Según informaciones recientes, Morrissey fue internado en el Coronado Hospital de San Diego tras sufrir un “ataque severo de sinusitis” después de su concierto en Bakersfield el 30 de abril. Esto obligó a posponer sus presentaciones en el Civic Theatre de San Diego (1 de mayo) y en Rancho Mirage, California (3 de mayo). La información, publicada en su sitio web oficial y compartida por medios como NME y Far Out Magazine, asegura que el cantante ya está en recuperación y que la gira se reanudará el 5 de mayo en Tucson, Arizona. Los conciertos cancelados serán reprogramados, y el comunicado destaca la gratitud de Morrissey y su equipo hacia los fans por su comprensión en “momentos difíciles durante las giras”.

Esta no es la primera vez que Morrissey enfrenta problemas de salud que afectan sus compromisos. En 2013, canceló conciertos en EE. UU. por una úlcera sangrante, y en 2023 reprogramó fechas en Argentina tras enfermar en México. Estos antecedentes han generado cierta incertidumbre entre los seguidores españoles, especialmente porque su concierto en Noches del Botánico será su única actuación en España este verano.

A pesar de las dudas, la expectación por ver a Morrissey en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII es enorme. Las 4.500 entradas para el concierto del 12 de junio se agotaron en apenas 15 minutos, un reflejo del fervor que despierta el artista en España. El festival Noches del Botánico, conocido por su ambiente íntimo y su cuidado entorno natural, ha destacado la figura de Morrissey como un “letrista mordaz, vocalista inimitable y emblema generacional”.

La gira actual de Morrissey ha sido un deleite para los fans, con un repertorio que incluye rarezas como Best Friend on the Payroll y Scandinavia, además de clásicos de The Smiths como Hand in Glove y Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me. Este setlist promete emocionar a los asistentes en Madrid, aunque algunos se preguntan si su reciente hospitalización podría ser una mala señal. Sin embargo, por ahora, no hay indicios oficiales de que el concierto esté en riesgo, y la rápida recuperación del cantante en EE. UU. alimenta el optimismo.

Mientras tanto, Morrissey sigue siendo una figura tan magnética como polémica. Su reciente demanda por difamación contra un troll online, a quien acusa de orquestar una campaña “maliciosa” para dañar su carrera, y sus controvertidas declaraciones políticas en los últimos años mantienen su nombre en titulares. Sin embargo, su legado musical, desde los himnos de The Smiths hasta su prolífica carrera solista, sigue siendo el principal imán para sus seguidores.

Para los fans madrileños, la cuenta atrás para Noches del Botánico está en marcha. Con la esperanza de que Morrissey llegue en plena forma, este concierto promete ser una noche inolvidable en un escenario que combina música, naturaleza y magia. ¡Preparaos para cantar Suedehead y There Is a Light That Never Goes Out bajo las estrellas!

Morrissey: un icono del rock alternativo con una carrera legendaria

Morrissey, nacido como Steven Patrick Morrissey en Manchester en 1959, es una de las figuras más influyentes del rock alternativo. Como líder de The Smiths, la banda que fundó en 1982 junto a Johnny Marr, redefinió la música de los 80 con su mezcla de letras poéticas, melodías melancólicas y una actitud desafiante frente al establishment. Durante su breve pero impactante trayectoria, The Smiths lanzó cuatro álbumes de estudio: The Smiths (1984), Meat Is Murder (1985), The Queen Is Dead (1986) y Strangeways, Here We Come (1987). Canciones como This Charming Man, Heaven Knows I’m Miserable Now y There Is a Light That Never Goes Out se convirtieron en himnos generacionales, consolidando a Morrissey como un letrista de sensibilidad única.

Tras la disolución de The Smiths en 1987, Morrissey emprendió una carrera solista igualmente exitosa. Su debut, Viva Hate (1988), incluyó el icónico single Suedehead, que marcó el inicio de una discografía prolífica que abarca 13 álbumes de estudio. Entre sus trabajos más destacados están Your Arsenal (1992), Vauxhall and I (1994) y You Are the Quarry (2004), que incluye éxitos como First of the Gang to Die y Irish Blood, English Heart.

Reconocido con un Ivor Novello Award por su contribución a la música británica y un Social Vanguard Award en 2024 por su activismo en pro de los derechos animales, Morrissey es un ícono indiscutible, aunque no exento de controversias por sus opiniones políticas y declaraciones públicas. Su capacidad para conectar con generaciones a través de su música, sin embargo, permanece intacta, como lo demuestra el fervor por su próxima actuación en Noches del Botánico.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.