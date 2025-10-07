Morrissey vuelve a Londres en 2026 con un único concierto… y muchas cuentas pendientes

Morrissey ha anunciado su regreso a los escenarios británicos con un único concierto en 2026: será el 28 de febrero en el imponente The O2 de Londres, en lo que se ha definido como su “única fecha en Reino Unido” para ese año. El anuncio, publicado en sus redes sociales el 6 de octubre, ha generado expectación entre sus seguidores, especialmente tras un año marcado por cancelaciones y declaraciones incendiarias. Las entradas estarán disponibles en preventa el 8 de octubre y en venta general el día 10, según confirma NME.

Este concierto exclusivo llega tras una gira norteamericana accidentada, en la que Morrissey canceló dos fechas por una “amenaza creíble” contra su vida. Nada nuevo, pues recordemos la polémica cancelación de su esperado concierto en el festival madrileño Noches del Botánico 2025, apenas 24 horas antes de su celebración. Según su equipo, el artista sufría una sinusitis aguda que le obligó a cancelar por prescripción médica, sin posibilidad de reprogramación.

Además, Morrissey ha anunciado que pone en venta todos sus intereses comerciales relacionados con The Smiths, alegando estar “quemado” por sus vínculos con Johnny Marr, el fallecido Andy Rourke y Mike Joyce. En su web oficial, el cantante expresó su deseo de desvincularse de quienes, según él, solo le han traído “mala voluntad y destrucción”. La respuesta fue tan masiva que tuvo que cerrar el correo habilitado para recibir ofertas. En paralelo, rechazó una invitación para actuar en el congreso del partido Reform UK, reafirmando su postura de no alinearse con ninguna formación política.

De icono indie a solista polémico: la carrera de Morrissey en dos actos

La historia de Morrissey comienza en Mánchester, donde en 1982 fundó junto a Johnny Marr la banda The Smiths, una de las más influyentes del rock alternativo británico. Con álbumes como Meat Is Murder, The Queen Is Dead y Strangeways, Here We Come, el grupo definió una estética sonora y lírica que marcó a toda una generación. Las letras de Morrissey, cargadas de ironía, melancolía y crítica social, se convirtieron en himnos para los outsiders. Tras la disolución del grupo en 1987, el cantante inició una carrera en solitario con Viva Hate (1988), que incluía clásicos como Suedehead y Everyday Is Like Sunday. A lo largo de los años, ha publicado discos como Your Arsenal (1992), Vauxhall and I (1994), You Are the Quarry (2004) y Ringleader of the Tormentors (2006), consolidando su estilo entre el glam rock, el indie y el crooner existencial.

En los últimos años, su producción ha sido más irregular, pero no menos provocadora. I Am Not a Dog on a Chain (2020) fue recibido por medios como Pitchfork y Rolling Stone con opiniones divididas: musicalmente sólido, pero ensombrecido por sus declaraciones públicas. Su álbum inédito Bonfire of Teenagers, que incluye temas como I Am Veronica y Sure Enough, The Telephone Rings, sigue sin fecha oficial de lanzamiento tras la ruptura con Capitol Records. A pesar de las controversias, Morrissey mantiene una base de fans fiel y una presencia escénica fascinante. Su figura sigue siendo tan divisiva como atractiva: un artista que, a pesar de sus tropiezos, nunca ha dejado de ser noticia.

