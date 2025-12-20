Morrissey y el logo de Sire Records: ¿Escucharemos al final “Bonfire Of Teenagers”?

El enigma que rodea a Morrissey ha tomado un giro inesperado. Tras años de disputas legales y declaraciones incendiarias, una simple imagen del logo de Sire Records publicada en su sitio web ha desatado una ola de especulaciones sobre un posible nuevo contrato discográfico. Este movimiento ocurre tres años después de su convulsa salida de Capitol Records, y los fans ya sueñan con que este sea el paso definitivo para que su material inédito vea la luz.

¿El renacer de Bonfire Of Teenagers?

La posible alianza con Sire Records —sello histórico que lanzó las carreras de Ramones, Talking Heads y Madonna— sugiere un intento de Morrissey por recuperar el control de su narrativa artística. El principal beneficiado de este acuerdo sería Bonfire Of Teenagers, un álbum que ha permanecido en un limbo legal desde diciembre de 2022. El cantante ha sido bastante claro sobre lo que considera una campaña de sabotaje por parte de su antigua discográfica, llegando a calificar a Capitol Records de ejercer una «política de censura» que impedía el lanzamiento del disco.

La historia de este álbum está marcada por el conflicto; no solo por las acusaciones de Morrissey hacia la industria, sino por la retirada de colaboraciones, como cuando Miley Cyrus solicitó que se eliminaran sus coros de la canción I Am Veronica. El artista insiste en que posee otros trabajos terminados, como Without Music, The World Dies, y que ha recomprado los derechos de su disco de 2014, World Peace Is None Of Your Business. Según el vocalista, los sellos actuales temen la «ira» de medios como The Guardian y lo que él denomina un «periodismo de emboscada», lo que ha dificultado que sus nuevas composiciones lleguen a publicarse.

Entre los escenarios y la controversia: Sus planes para 2026

Mientras se aclara su futuro discográfico, Morrissey ya ha puesto la mirada en el directo con una ambiciosa gira programada para 2026. El recorrido comenzará en Dinamarca y pasará por países como Alemania, Francia, Italia y España, destacando un gran concierto en el The O2 de Londres el 28 de febrero. Sin embargo, este anuncio llega precedido por una sombra de incertidumbre debido a su frecuente historial de salud y cancelaciones (que se lo digan a los organizadores de Noches del Botánico).

Sin ir más lejos, hace apenas unos meses, el cantante canceló silenciosamente sus fechas en Sudamérica y México, alegando un cuadro de «agotamiento extremo». Estos incidentes se suman a la cancelación de conciertos en Estados Unidos por una sinusitis severa y en Estocolmo, donde afirmó que su banda estaba «exhausta» y carecía de apoyo por parte de la industria. A este panorama se suma la habitual tensión sobre su legado, y es que sus posturas políticas han generado fricciones incluso con su pasado, llevando a su excompañero en The Smiths, Johnny Marr, a declarar que tales opiniones han proyectado una sombra negativa sobre la mítica banda.

¿Qué deparará el 2026 para el mítico artista y sus seguidores?

