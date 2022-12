Morrissey y Miley Cyrus crean dudas sobre el futuro de «Bonfire of Teenagers»

Morrissey y Miley Cyrus están tomando algunas decisiones audaces que están dando mucho que hablar estos días en el mundo de la música. El veterano cantante anunció recientemente en su sitio web oficial que se ha «separado voluntariamente» de su relación con Maverick/Quest management y se ha «retirado voluntariamente» de Capitol Records (Los Ángeles). Esto es una sorpresa, especialmente porque la compañía de discos estaba a punto de lanzar su esperado nuevo álbum Bonfire of Teenagers, que es la continuación de I Am a Dog on a Chain.

Pero no es solo Morrissey el que está haciendo cambios relacionados con este trabajo, ya que Miley Cyrus también ha solicitado ser eliminada del mismo. En otra publicación reciente en el sitio web de Morrissey, revelaron que Cyrus «ahora quiere ser eliminada de la canción I Am Veronica, para la cual prestó su voz para los coros hace casi dos años».

El próximo álbum de Morrissey, Bonfire of Teenagers, cuyo futuro es ahora una incógnita, iba a ser una auténtica reunión de estrellas, con colaboraciones importantes de la propia Miley Cyrus, Chad Smith y Flea de Red Hot Chili Peppers e Iggy Pop. El álbum fue producido por el talentoso Andrew Watt, quien ha trabajado con algunos de los nombres más grandes de la industria de la música, como Post Malone, Ozzy Osbourne y Justin Bieber. Sin embargo, no sabemos qué ocurrirá ahora.

Recordemos que Morrissey, conocido por su voz distintiva y letras reflexivas, se hizo famoso como el cantante principal de la banda británica de los años 80 The Smiths. El grupo, que también incluía al guitarrista Johnny Marr, al bajista Andy Rourke y al baterista Mike Joyce, lanzó cuatro álbumes de estudio y ganó una base de fans leales con su mezcla única de rock indie y post-punk. Después de que The Smiths se disolviera en 1987, Morrissey comenzó una exitosa carrera en solitario y ha lanzado un total de 14 álbumes en solitario, incluyendo su último, I Am a Dog on a Chain, que se lanzó en 2020.