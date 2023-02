Morrissey y Sam Smith se envuelven en un cruce de declaraciones

¿Qué tienen en común Morrissey y Sam Smith? A primera vista, podríamos pensar que no mucho. El primero es el legendario líder de The Smiths, una de las bandas más influyentes del rock alternativo de los años 80, y el segundo es un exitoso cantante de pop y soul que ha ganado varios premios Grammy y Oscar por sus baladas. Sin embargo, ambos comparten algo más que el apellido: un reciente pique que ha acaba de estallar en los medios de comunicación.

¿Qué ha pasado entre Morrissey y Sam Smith?

Todo empezó cuando Morrissey lanzó un comunicado de prensa en su sitio web oficial, en el que acusaba a Capitol Records, su antigua discográfica, de promocionar el “satanismo” de Sam Smith, pero no su nuevo álbum Bonfire of Teenagers, que aún no ha visto la luz. Morrissey se refería a la reciente actuación de Smith en los Grammy Awards 2023, donde interpretó la canción Unholy junto a Kim Petras, con un sombrero con cuernos de diablo, luces rojas, bailarines en jaulas de metal y pirotecnia. Una puesta en escena que no pasó desapercibida para nadie, y que provocó todo tipo de reacciones en las redes sociales, desde el aplauso hasta la crítica.

¿Qué más dijo Morrissey sobre Sam Smith?

Morrissey, que no es precisamente conocido por su moderación, no se quedó ahí. También afirmó que Capitol ve su álbum como “su mayor amenaza” y que no le ha pagado ningún adelanto por él. Además, criticó a Smith por copiar su estilo vocal y su imagen, y lo calificó de “un producto de la industria musical” que no tiene talento ni originalidad. Unas palabras duras que no han sentado nada bien al aludido, que no ha tardado en responder.

¿Qué respondió Sam Smith a Morrissey?

Sam Smith, que ha declarado en varias ocasiones ser fan de The Smiths y de Morrissey, ha expresado su decepción y su tristeza por las declaraciones de su ídolo. En una entrevista con The Independent, Smith ha dicho que respeta mucho a Morrissey como artista, pero que no comparte su visión del mundo ni sus opiniones políticas. Smith también ha defendido su actuación en los Grammy, diciendo que fue una forma de celebrar su identidad y su libertad, y que no tiene nada que ver con el satanismo. Smith ha añadido que su música es auténtica y que no necesita imitar a nadie, y que espera que Morrissey encuentre la paz y la felicidad que parece que le faltan.

¿Qué opinas de esta polémica entre Morrissey y Sam Smith?

Esta es una pregunta que te hacemos a ti. ¿Crees que Morrissey tiene razón o que se ha pasado de la raya? ¿Te gustó la actuación de Smith en los Grammy o te pareció demasiado provocativa? ¿Qué esperas del nuevo álbum de Morrissey, si es que algún día sale a la luz?