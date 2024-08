Mötley Crüe sorprende con nuevo EP y versión de “Fight for Your Right”

Mötley Crüe ha anunciado un nuevo EP titulado Cancelled, que se lanzará el 4 de octubre. Este EP de tres canciones incluye una versión del clásico de Beastie Boys, Fight for Your Right, que la banda ha estado interpretando en sus conciertos durante los últimos años. Además de esta versión, el EP contiene la canción Dogs of War y la pista principal Cancelled.

En un comunicado, Mötley Crüe expresó su entusiasmo por haber trabajado en nuevas canciones y mencionó que planean regresar al estudio pronto para crear más música. Además, este EP es el primero en el que participa el nuevo guitarrista John 5, conocido por su trabajo con Rob Zombie.

La banda tiene programadas varias actuaciones en festivales para el resto de 2024, incluyendo apariciones en los festivales Louder Than Life y Aftershock.

¿Estará este nuevo lanzamiento a la altura? Os dejamos tanto con la versión como con el Tracklist del EP.

Tracklist de Mötley Crüe – Cancelled EP