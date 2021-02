Motörhead lanzará álbum y película de su mítico concierto Louder Than Noise ... Live in Berlin

Parece ser que la cabeza del motor sigue funcionando a su más alto voltaje. Silver Lining Music acaba de anunciar una nueva entrega de Motörhead que incluirá un álbum en vivo y una película del concierto. El lanzamiento se efectuará el 23 de abril del presente año y recogerá el mítico directo Louder Than Noise … Live in Berlin que se grabó el 5 de diciembre de 2012 en el Velódromo de Berlín ante 12.000 asistentes, aprovechando una de las paradas del Kings of The Road Tour de la banda.

La grabación del directo fue registrada por Herwig Meyszner, responsable también de otros trabajos con Kreator, Saxon, Exodus… Este lanzamiento estará disponible en los formatos de CD / DVD, vinilo, digital y como caja de edición limitada. Se trata de uno de los conciertos más emblemáticos realizados por Motörhead en Alemania. El rodaje multicámara captura la energía devastadora de los miembros en el escenario y el frenesí desatado entre el público completamente entregado y enloquecido.

En el concierto podrán verse las magistrales actuaciones de Ian ‘Lemmy’ Kilmister, Phil Campbell y Mikkey Dee, una incansable tríade metalera que durante décadas logró romper las barreras del sonido, doblar los oídos de los oyentes, y diezmar los suelos de todo el mundo, coronándose en la cima del metal por su inagotable sinergia y entrega al público.

Recordemos que las letras de Motörhead manifiestan generalmente la lucha entre el bien y el mal, sobre la guerra, el abuso de poder, el sexo, el abuso de sustancias y la vida en la carretera. El logo de la banda, el llamado Snaggletooth y en ocasiones derivado como War-Pig, es una mezcla de gorila, lobo y perro con cuernos gigantescos, casco, cadenas y pinchos. Fue creado por Joe Petagno en 1977 para la portada del álbum debut de la banda, y desde entonces siempre ha ido apareciendo con variaciones en la casi totalidad de sus álbumes. Lamentablemente, Lemmy Kilmister, líder y fundador de Motörhead, falleció el 28 de diciembre de 2015.​ Tras su muerte, el baterista Mikkey Dee confirmó la disolución del grupo.

Hace escasos días se lanzó un video previo del disco y la película de Louder Than Noise … Live in Berlin que recoge el tema Over The Top.

El setlist la totalidad de los 15 temas que se tocaron en el concierto es el siguiente: