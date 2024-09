Mount Eerie anuncia nuevo álbum «Night Palace» y presenta dos singles de adelanto

Phil Elverum, conocido por su proyecto Mount Eerie, ha anunciado su primer álbum en seis años, Night Palace, que se lanzará el 1 de noviembre a través de su propio sello P.W. Elverum & Sun.

Este nuevo trabajo sigue a su álbum de 2018, After, y por el momento, podemos descubrir los sencillos I Walk y Broom of Wind, este último acompañado de un video musical, para liderar el lanzamiento.

Además, los fans ya pudieron escuchar Huge Fire, incluido en el álbum recopilatorio Colors de 7e.p. Records, y una versión demo de & Sun (Early) en un recopilatorii benéfico para Palestina.

Elverum también ha anunciado dos conciertos en noviembre para promocionar Night Palace, uno en Brooklyn y otro en Los Ángeles.

Tracklist de Mount Eerie – Night Palace

01 Night Palace

02 Huge Fire

03 Breaths

04 Swallowed Alive [ft. Agathe Elverum]

05 My Canopy

06 Broom of Wind

07 I Walk 08 (Soft Air)

09 Empty Paper Towel Roll

10 Wind & Fog

11 Wind & Fog, Pt. 2

12 Blurred World

13 I Heard Whales (I Think)

14 I Saw Another Bird

15 I Spoke With a Fish

16 Myths Come True

17 Non-Metaphorical Decolonization

18 November Rain

19 Co-Owner of Trees

20 Myths Come True, Pt. 2

21 & Sun

22 Writing Poems

23 The Gleam, Pt. 3

24 Stone Woman Gives Birth to a Child at Night

25 Demolition

26 I Need New Eyes