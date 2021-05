MOVES presenta “I’m Gone”, tercer single y videoclip adelanto de su nuevo álbum

Palmas que marcan el ritmo y que son bofetadas para despertar. Para cerrar el periódico, abrir los ojos y confrontar la realidad. El ritmo es la clave, activa tu cuerpo y abre tu mente: palmas, batería, maracas y una línea de bajo que te succionan hacia el epicentro de I’m Gone, el nuevo single de Moves, para no soltarte en 5 minutos y 46 segundos.



Después del crescendo interestelar de The Challenge —tema que da título al esperado segundo disco de la banda, previsto para otoño— y del melancólico, onírico lamento de añoranza por los que se fueron del segundo single Remember, el septeto agita en este nuevo adelanto las expectativas creadas a raíz de la consolidación de su formación con Piti Elvira y Vicente Macià —a.k.a Pigmy— como dupla de guitarras.



Marshall McLuhan, el influyente teórico de los medios de información canadiense, acuñó en 1964 la frase “el medio es el mensaje” para poner de relieve de qué manera los medios de comunicación condicionan y determinan el modo en que los mensajes que transmiten son percibidos. No deja de ser curioso que en I’m Gone, una canción que aborda la desconfianza y el hartazgo que provocan los grandes titulares de nuestra rutina polarizada, este mensaje se incruste en el oyente usando un medio tan sumamente efectivo. La declamación en modo spoken word de Jacqueline Seligmann —una voz grave, penetrante que alterna incisivas dentelladas con juguetones susurros “…Oh yes there’s a hippy inside of me…”— se confabula hipnóticamente con la troupe guiada por Matías Segovia —esa galopante sección rítmica, esas guitarras que asfixian y destensan— para que no dejes de prestarle atención a una canción cuyo mensaje inherente es de una vigencia atemporal, un espejo al que asomarnos sin miedo. ¿Nos vamos? No: activamos cuerpo, abrimos mente y confrontamos. ¡Danzamos!

Recordemos que MOVES nace en 2015, cuando Jacqueline Seligmann y Matias Segovia se unen en el estudio y comienzan a dar forma a la química musical que existe entre ellos. Juntos trabajan en la composición. Matias se enfoca en la producción y Jacqueline en la letra. Los temas de MOVES surgen melancólicos con arreglos densos, lleno de capas, letras poéticas y una voz dramática e intensa.



Jacqueline Seligmann es una cantante y compositora de Amsterdam proveniente del mundo del Jazz. Dotada de una gran presencia sobre el escenario, destaca también por su especial voz cargada de sonido propio. Anteriormente ha formado parte de varias bandas como Mann, Over the Moon o AmorDMorado.



Por su parte, Matias Segovia, ha formado parte de bandas como OVNI y Carrots durante años. En MOVES es guitarrista, compositor y productor de este último trabajo.



Este año Vicente Maciá, conocido por Carrots y por Pigmy, su proyecto en solitario, se ha incorporado a MOVES como guitarrista fijo. Piti Elvira continúa colaborando en algunas canciones de este nuevo trabajo y también cuentan con Chino Cob como VJ y efectos en directo.



En 2016 lanzan los singles “Solitude” y “Sky”. Un fuerte arranque con la firma de Luis Bestard en la batería.

En 2018 nace su álbum debut “Landscape on a Plate” y ese mismo año se publica el videoclip “Are We”, realizado por Marta Romero.

En 2019 ve la luz un single con dos temas: “The Challenge” y “Black Room“. Dos composiciones repletas de atmósferas que viajan por universos oscuros, en las que los elementos de percusión pasan a un primer plano y los coletazos psicodélicos son más evidentes que nunca gracias a Piti Elvira, quien se hizo responsable de la producción de “Black Room” y colaboró con la banda.

Es entonces y contando con un repertorio potente cuando la banda presenta su directo en Barcelona y Madrid.

Luciano Bertolini se incorpora como batería en 2020. Habiendo tocado en bandas reconocidas en Buenos Aires, se une al proyecto aportando experiencia y solidez. En ese mismo año se publica el videoclip “Black Room”, realizado por Marta Romero.



Para ponerle la guinda al 2020, MOVES graba su segundo álbum “The Challenge” compuesto por 10 temas que verá la luz en octubre de 2021. Aunque el sonido es típico de MOVES, en este nuevo trabajo encontraremos algo más salvaje, con muchas capas y paredes de sonido.

Mientras que en su álbum debut “Landscape on a Plate” las letras trataban de sus viajes internos y la tortura mental, el tema principal del nuevo disco es la batalla en contra de la injusticia en un mundo que parece haber asimilado la crueldad y las mentiras.