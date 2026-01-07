MTV Rewind rescata la magia perdida de la cadena que cambió la música para siempre

La reciente desaparición de varios canales musicales de MTV en Reino Unido —incluyendo MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live— ha dejado a muchos nostálgicos huérfanos de una experiencia que marcó generaciones. Quizá por ello, como recoge NME, un usuario de Reddit ha decidido tomar cartas en el asunto y crear MTV Rewind, una web que reproduce la esencia de la cadena en sus años dorados: música ininterrumpida, sin algoritmos, sin anuncios modernos y con un archivo de más de 27.000 videoclips que abarcan desde los años 70 hasta la actualidad.

La plataforma permite elegir década, activar modos temáticos como Yo! MTV Raps o Headbangers Ball, o simplemente dejar que el azar haga su trabajo. Funciona como un canal clásico: no puedes elegir el siguiente vídeo, pero sí avanzar o retroceder. Incluso incluye una pequeña sorpresa: si haces triple clic en el logo de MTV, puedes guardar tus vídeos favoritos para recuperarlos después. Todo ello convierte a MTV Rewind en un refugio para quienes crecieron con la cadena y para quienes quieren descubrir cómo se consumía música antes de YouTube y TikTok.

El cierre de los canales musicales de MTV en múltiples países —incluyendo Irlanda, Alemania, Austria, Polonia, Francia, Hungría, Australia y Brasil— se produjo tras la fusión entre Paramount Global y Skydance Media, una operación de 8.000 millones de dólares que ha llevado a la compañía a replantear costes y estrategias. Según NME, el propio CEO David Ellison estaría explorando formas de revitalizar la marca, incluso barajando convertirla en un servicio de streaming que compita con YouTube o Spotify. Mientras tanto, MTV Rewind se ha convertido en un inesperado homenaje a una cadena que, durante décadas, definió cómo descubríamos música.

La historia de MTV: cuando la televisión cambió para siempre la forma de escuchar música

La historia de MTV es, en realidad, la historia de cómo la música se convirtió en un fenómeno audiovisual global. La cadena nació en Estados Unidos el 1 de agosto de 1981 con un mensaje que ya es parte de la cultura pop: “Ladies and gentlemen, rock and roll”. El primer videoclip emitido fue Video Killed the Radio Star de The Buggles, una declaración de intenciones que anticipaba el impacto que tendría el canal en la industria. Durante los años 80, MTV se convirtió en un escaparate imprescindible para artistas emergentes y consagrados. Figuras como Madonna, Michael Jackson, Prince, Duran Duran o Cyndi Lauper encontraron en el videoclip una herramienta creativa y comercial sin precedentes. La cadena no solo emitía música: la moldeaba. Programas como 120 Minutes, Headbangers Ball o Yo! MTV Raps ayudaron a impulsar escenas enteras, desde el metal hasta el hip hop, y contribuyeron a que géneros antes marginales alcanzaran audiencias masivas. En 1987 llegó MTV Europe, inaugurada con Money for Nothing de Dire Straits, y en 1997 nació MTV UK, que abrió emisiones con Three Lions de David Baddiel, Frank Skinner y The Lightning Seeds. La expansión internacional convirtió a MTV en un lenguaje común para millones de jóvenes: un espacio donde la música, la moda y la cultura visual se mezclaban en un mismo flujo continuo.

En ese proceso de expansión global, MTV España jugó un papel clave en la consolidación de la marca en el sur de Europa. Lanzada en el año 2000, heredó la señal pan‑europea que ya se recibía desde finales de los 80 y se convirtió rápidamente en un referente para el público joven español. Sus primeros años estuvieron marcados por una fuerte presencia musical, con programas como MTV Select, MTV Hot o Los 10 + Pedidos, además de versiones locales de formatos internacionales como MTV Cribs. Con el cambio de década, la cadena siguió la tendencia global de MTV y viró hacia el entretenimiento y los realities, impulsando fenómenos locales como Gandía Shore o Alaska y Mario. En 2014 abandonó la TDT y pasó a emitirse exclusivamente en plataformas de pago, reduciendo progresivamente su presencia hasta quedar hoy como una marca residual dentro del ecosistema de Paramount, centrada casi por completo en realities internacionales. Su legado, sin embargo, permanece: para toda una generación, MTV España fue la puerta de entrada a la cultura pop global y al descubrimiento de música en un formato que ya no existe.

En general, para MTV, todo cambió con la irrupción de YouTube en 2005, un acontecimiento que transformó por completo la forma de consumir videoclips, y MTV comenzó a virar hacia la programación de entretenimiento y telerrealidad. Programas como The Osbournes, Jackass, Pimp My Ride o Jersey Shore redefinieron la identidad del canal, alejándolo de su esencia musical. En 2011, MTV UK dejó de emitir videoclips en su canal principal, un síntoma claro de la transición hacia un modelo centrado en el entretenimiento. Aun así, la marca mantuvo canales temáticos dedicados a décadas y géneros hasta su cierre en 2025.Hoy, la influencia de MTV sigue siendo incuestionable: cambió la forma de promocionar música, impulsó carreras, creó iconos y dejó una huella imborrable en la cultura pop. Proyectos como MTV Rewind no solo apelan a la nostalgia, sino que recuerdan el enorme impacto que tuvo una cadena que, durante décadas, dictó qué sonaba, qué se veía y cómo se construía el imaginario musical de millones de personas.

