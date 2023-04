Muere a los 70 años Lasse Wellander, guitarrista habitual de ABBA

El guitarrista sueco Lasse Wellander, que colaboró con el grupo ABBA durante muchos años, falleció el viernes 7 de abril de 2023 a los 70 años de edad, tras ser diagnosticado recientemente de cáncer. Sus compañeros de banda y otros artistas le rindieron homenaje y destacaron su talento y su personalidad. Wellander participó en los álbumes más exitosos de ABBA, en sus giras y en su reciente álbum de regreso Voyage, además de trabajar con otros músicos y lanzar varios discos en solitario.

Sobre Lasse Wellander

Sobre su carrera: Wellander comenzó a tocar la guitarra de niño en su pueblo natal, Skrikarhyttan. Formó parte de varios grupos locales, como Nature, la banda de acompañamiento del cantautor Ted Gärdestad. Fue a través de Gärdestad que conoció a Björn Ulvaeus y Benny Andersson, los miembros masculinos de ABBA, y más tarde se unió a ellos como músico de sesión en octubre de 1974. Continuó tocando en los álbumes más exitosos de ABBA, como Arrival, The Album, Voulez-Vous y Super Trouper, y participó en sus giras entre 1975 y 1980. Se le puede escuchar en éxitos como Knowing Me, Knowing You, Thank You for the Music y The Winner Takes It All.

Otros proyectos: Después de la separación de ABBA, Wellander siguió trabajando con Ulvaeus y Andersson en su álbum de 1984 Chess y en las bandas sonoras de las películas Mamma Mia! (2008) y Mamma Mia! Here We Go Again (2018). También colaboró con Agnetha Fältskog en dos de sus álbumes en solitario y se reunió con el grupo para tocar en su álbum de regreso de 2021 Voyage. Además, Wellander fue acreditado como guitarrista o productor en más de 6.300 canciones de numerosos artistas y lanzó varios álbumes en solitario.

¿Qué han dicho sus compañeros de banda? Los cuatro integrantes de ABBA expresaron su pesar por la muerte de Wellander y le rindieron homenaje en un comunicado: “Lasse fue un querido amigo, un tipo divertido y un guitarrista excelente. La importancia de su aportación creativa en el estudio de grabación, así como su sólido trabajo con la guitarra en el escenario, fue inmensa. Lamentamos su trágica y prematura muerte y recordamos las amables palabras, el sentido del humor, la sonrisa, el brillo musical del hombre que jugó un papel tan integral en la historia de ABBA. Lo echaremos profundamente de menos y nunca lo olvidaremos”.