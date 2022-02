Muere a los 75 años Ian Mcdonald, cofundador de King Crimson y Foreigner

Hay gente que cuando muere deja tras de si una estela de contribuciones, no solo como artistas sino también como personas. Perderlos supone un duro golpe para la cultura, para los familiares y amigos, los fans y a la sociedad en general. Su legado no tiene precio.

Tras el fallecimiento del legendario Meat Loaf y la reina del funk Betty Davis, el multi-instrumentista y compositor Ian McDonald, ha fallecido a la edad de 75 años a causa de un cáncer terminal. El músico murió el 9 de febrero en su casa de Nueva York, rodeado de su familia.

Su propio hijo Max McDonald, comunicó la triste noticia: «Fue increíblemente valiente y nunca perdió su amabilidad o su sentido del humor, incluso cuando las cosas fueron difíciles. Mi padre era un músico brillante e intuitivo, un alma gentil y un padre maravilloso. Vivirá por siempre a través de su hermosa música y el amor de sus fans».

Ian fue cofundador de los famosos King Crimson y uno de los arquitectos de su álbum estrella, In The Court Of The Crimson King, realizado en 1969 y uno de los discos más importantes de la historia del rock progresivo. Posteriormente, tras abandonar la banda capitaneada por Robert Fripp, constituyó Foreigner, famosa por temas como I Want To Know What Love Is, Double Vision, Cold as Ice, o Urgent.

El músico británico nació en Osterley, Middlesex (UK). Su talento musical abarcó desde la orquesta clásica hasta las bandas de baile y rock. En 1969 debutó exitosamente con In the Court of the Crimson King, interpretando diversos instrumentos, como el saxo, la flauta, el vibráfono y los teclados. Sin embargo, su participación en la banda tuvo cierta interrupción, aunque siempre estuvo activo con otros proyectos, como su trabajo en solitario, Drivers Eyes, donde contribuyeron Gary Brooker (Procol Harum), Lou Gramm (Foreigner), John Waite (The Babys), Peter Frampton, Steve Hackett, John Wetton (King Crimson/UK/Asia), Mike Giles (King Crimson) y Pete Sinfield (King Crimson).

Al mismo tiempo, su infatigable talento le permitió colaborar con artistas diversos como Honey West, Asia, T-Rex, Emerson y Lake y Third International, banda neoyorquina de blues progresivo.

Gracias a este multifacetismo pudo también participar en otros proyectos como algunos musicales de Broadway y en obras de teatro de carácter shakespeariano. A pesar de ello, nunca abandonó su pasión por King Crimson: «A veces solía arrepentirme de haber abandonado la banda. Quizás debería haberme quedado al menos hasta el segundo álbum. Pero sinceramente ahora no me arrepiento de haberlo hecho, porque de quedarme, las cosas habrían resultado muy diferentes para mí. Estoy muy contento pues con la forma en que las cosas se produjeron entonces».

Steve Hackett, ex guitarrista de Genesis, dijo: «Ian era un compositor fabuloso y un multi-instrumentista increíble, Siempre he estado lleno de admiración por su trabajo en solitario y por todo lo que hizo con King Crimson y Foreigner«.

King Crimson ha lamentado la muerte de McDonald y ha calificado su contribución a la banda original como «inestimable y profunda». Sid Smith, biógrafo de King Crimson, ha indicado que «sin la presencia de McDonald en 1969, King Crimson no hubiera conseguido el éxito que tuvo». No cabe duda de que con el fallecimiento de Ian McDonald, el universo del rock progresivo ha perdido a uno de los pilares fundamentales del género. Descansa en paz, Ian.

