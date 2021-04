Muere Anita Lane, ex-The Bad Seeds y The Birthday Party, a los 61 años

Anita Lane, que fue colaboradora de Nick Cave en proyectos como The Birthday Party a principios de los 80 e integrante en los comienzos de The Bad Seeds, ha muerto a los 61 años por causas que no se han hecho oficiales aún.

En aquella ya lejana etapa, Lane coescribió From Her to Eternity y Stranger Than Kindness de Nick Cave, además de varias canciones para The Birthday Party como, por ejemplo, A Dead Song perteneciente al Prayer on Fire de 1981. Su participación en los lanzamientos de The Bad Seeds se mantuvo hasta 1995 con Murder Ballads.

Más tarde, Lane inicio su propia carrera en solitario, en la que siguió teniendo en apoyo de Cave y otros miembros de Bad Seeds, que tocaron en su debut en solitario, el EP de 1988 Dirty Sings. Incluso, más adelante, sus discos Dirty Pearl de 1993 y Sex O’Clock de 2001 fueron producidos por Mick Harvey.

Descanse en paz.