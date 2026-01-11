Muere Bob Weir a los 78 años: el corazón rítmico que sostuvo seis décadas de improvisación

Bob Weir, guitarrista rítmico, vocalista y miembro fundador de Grateful Dead, falleció el 10 de enero a los 78 años tras no poder superar «problemas pulmonares subyacentes” derivados de un cáncer diagnosticado en julio de 2025. Su muerte marca el final de una era para una de las figuras más influyentes del rock estadounidense, un músico cuya visión moldeó la contracultura de los 60 y cuyo impacto se extendió durante seis décadas de actividad ininterrumpida.

El comunicado oficial destacó que Weir “falleció en paz, rodeado de sus seres queridos”, apenas unos meses después de haber regresado a los escenarios para celebrar los 60 años de la banda en tres noches históricas en Golden Gate Park, sus últimos conciertos públicos. Aquellas actuaciones con Dead & Company —la formación que mantuvo vivo el espíritu del grupo junto a Mickey Hart, Bill Kreutzmann, Oteil Burbridge, Jeff Chimenti y John Mayer— ya se percibían como un homenaje en vida a una trayectoria irrepetible.

Nacido en San Francisco en 1947, Weir cofundó Grateful Dead a los 17 años junto a Jerry Garcia, Phil Lesh, Bill Kreutzmann y Ron “Pigpen” McKernan. Desde entonces, su guitarra rítmica —siempre inventiva, siempre abierta al riesgo— se convirtió en una pieza esencial del sonido Dead: un híbrido de folk, psicodelia, blues, improvisación jazzística y un espíritu comunitario que definió a generaciones enteras. Con más de 2.000 conciertos a sus espaldas y una legión de seguidores —los legendarios Deadheads—, la banda se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes, un laboratorio musical en constante mutación que Rolling Stone ha descrito repetidamente como “la institución jam más influyente de la historia del rock”.

Tras la muerte de Jerry Garcia en 1995, Weir se negó a dejar que la llama se apagara. Participó en proyectos como The Other Ones, The Dead, Furthur, RatDog y Bobby Weir & Wolf Bros, además de colaborar con orquestas sinfónicas y artistas de múltiples generaciones. Su último gran hito llegó en 2025, cuando reinterpretó el repertorio de los Dead junto a la Royal Philharmonic Concert Orchestra en Londres, su primera actuación en la ciudad en más de dos décadas.

Las reacciones no tardaron en llegar. Trey Anastasio (Phish) confesó que la noticia “realmente dolía”, mientras que Don Was destacó que “la música que ayudó a crear seguirá sintiéndose durante generaciones”. Incluso el Empire State Building se iluminó con colores tie-dye en su honor, un gesto que resume la magnitud de su legado.

Una vida entre improvisaciones infinitas: la carrera de Bob Weir y la historia de Grateful Dead

Bob Weir ha protagonizado una de las carreras más longevas, singulares y fértiles del rock estadounidense. Desde la fundación de Grateful Dead en 1965, Weir se consolidó como un guitarrista rítmico excepcional, capaz de convertir su instrumento en un motor melódico y percusivo a la vez. Su estilo, influido por el country, el folk y el jazz, complementaba a la perfección la guitarra solista de Jerry Garcia, creando una interacción que se convirtió en sello de identidad del grupo. A lo largo de tres décadas, Weir participó en álbumes esenciales como Workingman’s Dead, American Beauty, Blues for Allah, Terrapin Station o In the Dark, además de firmar clásicos como Sugar Magnolia, Cassidy o Throwing Stones. Su voz, cálida y flexible, aportó algunos de los momentos más memorables de los conciertos del grupo, especialmente en piezas como Estimated Prophet o The Other One.

Tras la disolución de Grateful Dead en 1995, Weir se mantuvo hiperactivo. Con RatDog, exploró un sonido más orientado al jazz y al blues, mientras que con Furthur, junto a Phil Lesh, recuperó la esencia improvisatoria del repertorio Dead para una nueva generación de fans. Su proyecto Bobby Weir & Wolf Bros le permitió reinterpretar su catálogo con un enfoque más íntimo y acústico, mientras que Dead & Company —con la sorprendente incorporación de John Mayer— devolvió a los grandes escenarios la energía expansiva de los Dead, convirtiéndose en una de las giras más exitosas de la última década. A lo largo de su carrera en solitario, Weir también publicó discos como Ace (1972), considerado por muchos como un álbum de Grateful Dead en todo menos en el nombre, y Blue Mountain (2016), un homenaje a sus raíces country. Su capacidad para reinventarse sin perder la esencia lo convirtió en un referente intergeneracional, admirado tanto por veteranos Deadheads como por jóvenes músicos que encontraron en él un modelo de libertad creativa.

