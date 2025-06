Muere Brian Wilson, el genio detrás del sonido soleado de The Beach Boys, a los 82 años

Brian Wilson, cofundador y principal fuerza creativa de The Beach Boys, falleció el 11 de junio de 2025 a los 82 años, tras una larga batalla contra un trastorno neurocognitivo similar a la demencia y problemas de salud mental. Su muerte, anunciada por su familia en redes sociales, ha conmocionado al mundo de la música, dejando un vacío en el legado del pop y el rock. Con himnos como Good Vibrations y el icónico álbum Pet Sounds, Wilson redefinió la música popular, creando el mítico “sonido de California” que capturó la esencia de la juventud, el surf y el sol.

Un visionario musical forjado en California

Nacido el 20 de junio de 1942 en Hawthorne, California, Brian Wilson mostró un talento musical precoz, aprendiendo piano y armonías vocales desde niño, a pesar de ser sordo de un oído. Junto a sus hermanos Carl y Dennis Wilson, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine, formó The Beach Boys en 1961. Su primer sencillo, Surfin’, los catapultó a la fama tras firmar con Capitol Records, dando inicio a una serie de éxitos que definieron la cultura juvenil de los 60 con canciones como Surfin’ USA, I Get Around, California Girls y Fun, Fun, Fun. Como principal compositor, arreglista y productor, Wilson llevó a la banda a más de 35 temas en el Top 40 de Billboard, un récord para una banda estadounidense. Su obra maestra, Pet Sounds (1966), considerada el segundo mejor álbum de la historia por Rolling Stone en 2003, marcó un punto de inflexión con su sofisticación orquestal y temas introspectivos como God Only Knows. Sin embargo, la presión creativa y un entorno familiar abusivo liderado por su padre, Murry Wilson, desencadenaron problemas de salud mental y abuso de sustancias. El proyecto Smile, concebido como sucesor de Pet Sounds, fue abandonado en 1967 tras un colapso mental, aunque Wilson lo completó en 2004 como Brian Wilson Presents Smile. En su carrera solista, lanzó álbumes como Brian Wilson (1988) y At My Piano (2021), además de reunirse con The Beach Boys en 2012 para el álbum That’s Why God Made The Radio. Su vida personal incluyó dos matrimonios: con Marilyn Rovell (1964-1979), con quien tuvo dos hijas, y con Melinda Ledbetter (1995-2024), quien falleció en enero de 2024, dejando a Wilson bajo una tutela legal debido a su demencia.

Homenajes de un mundo que no olvida su magia

La muerte de Brian Wilson desató una oleada de tributos de músicos, actores y fans en todo el mundo. Su familia, en un comunicado en Instagram, expresó su dolor: “Estamos desconsolados. Pedimos respeto a nuestra privacidad mientras lloramos. Paz y amor”. Elton John compartió una foto junto a Wilson, lamentando su pérdida, mientras Keith Richards y Ronnie Wood de The Rolling Stones elogiaron su genialidad, destacando Pet Sounds como una obra maestra a pesar de su sobreproducción. Nancy Sinatra afirmó que “su música vivirá para siempre”, y John Cusack, quien lo interpretó en el biopic Love & Mercy (2014), lo describió como “un corazón abierto con un oído que escuchaba a los ángeles”. Micky Dolenz de The Monkees y Tim Burgess de The Charlatans compartieron recuerdos personales, destacando su impacto generacional. Maggie Rogers expresó en Instagram su tristeza por la pérdida de Wilson y Sly Stone en la misma semana, subrayando el vacío dejado por ambos visionarios. Carole King, Sean Ono Lennon y Mick Fleetwood también rindieron homenaje, celebrando su capacidad para capturar la esencia del sueño americano.

Un legado que brilla como el sol de California

Brian Wilson no solo creó música, sino que moldeó la imagen cultural de California como un paraíso de sol, surf y juventud. Su capacidad para fusionar armonías vocales angelicales con arreglos orquestales complejos influyó en artistas como The Beatles, Stevie Wonder y Fleetwood Mac, consolidándolo como uno de los genios más innovadores del pop. Pet Sounds sigue siendo su obra cumbre, un álbum que transformó la música popular con su introspección y sofisticación, inspirando a generaciones. Su actuación en el Festival de Glastonbury de 2005 y la finalización de Smile en 2004 demostraron su resiliencia a pesar de décadas de luchas personales. Para quienes quieran adentrarse en su música, recomendamos empezar con Pet Sounds por su profundidad emocional y Good Vibrations por su innovación sonora. Otros imprescindibles incluyen Surfin’ USA y California Girls para captar la energía juvenil de los primeros Beach Boys, y In My Room para su lado más íntimo. Su legado, con más de 100 millones de discos vendidos, sigue resonando en cada playa y dispositivo que reproduce sus himnos atemporales.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.