Muere Charlie Watts, batería e icono de The Rolling Stones a los 80 años

Parece una de esas noticias que nunca iban a producirse, que simplemente no iban a ocurrir jamás. Charlie Watts, mítico baterista de The Rolling Stones y miembro original de la banda desde su fundación a principios de los años 60, ha fallecido a los 80 años.

Según el comunicado de sus compañeros de banda, “con tremenda tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido en paz en un hospital de Londres rodeado de su familia”.

“Charlie era un amado marido, padre y abuelo así como uno de los mejores bateristas de su generación como miembro de The Rolling Stones. Os pedimos respeto a la privacidad de su familia, compañeros de banda y amigos cercanos en estos momentos difíciles”.

Recientemente, supimos que había tenido que ser operado y que, por tanto, no estaría en la próxima gira de la banda, pero sus propias palabras hacían pensar en una próxima recuperación, por lo que, como todos los fans de los Stones, no esperábamos este final. “Por una vez, mi tiempo ha estado un poco descolocado. Estoy trabajando duro para ponerme completamente en forma, pero hoy he aceptado, siguiendo el consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo. Después de todo el sufrimiento de nuestros fans causado por la pandemia, realmente no quiero que los muchos fans de los Rolling Stones que han estado reservando entradas para esta gira se sientan decepcionados por otro aplazamiento o cancelación. Por lo tanto, le he pedido a mi gran amigo Steve Jordan que me sustituya”, había afirmado.

Descanse en paz