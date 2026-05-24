Hay músicos que no aparecen en las portadas pero cuyo sonido reconoces antes de que su nombre te venga a la cabeza. Dick Parry era uno de ellos. El saxofonista británico ha fallecido el 22 de mayo a los 83 años, según confirmó David Gilmour en Instagram con un tributo que no dejaba espacio a la ambigüedad emocional: «Mi querido amigo Dick Parry murió esta mañana. Desde que tenía diecisiete años, he tocado en bandas con Dick al saxofón, incluido Pink Floyd. Su feeling y su sonido hacen que su saxofón sea inconfundible, una firma de enorme belleza conocida por millones de personas y una parte fundamental de canciones como ‘Shine On You Crazy Diamond’, ‘Wish You Were Here’, ‘Us And Them’ y ‘Money’«.

Esas cuatro canciones que menciona Gilmour son, sin exageración, algunas de las más escuchadas de la historia del rock. El saxofón de Parry no era un adorno: era la columna vertebral emocional de momentos que han acompañado a generaciones enteras. El solo de «Money» en The Dark Side of the Moon (1973). La entrada en «Shine On You Crazy Diamond» en Wish You Were Here (1975). Ese sonido cálido, ligeramente melancólico, que suena a algo que no puedes nombrar del todo pero que reconoces en el acto. Era Dick Parry.

De Cambridge al estadio, pasando por una herrería

Parry nació en Cambridge y comenzó su carrera en los años sesenta con The Soul Committee, un grupo local donde coincidió por primera vez con un joven Gilmour. La amistad que forjaron entonces duraría más de seis décadas. Su primera colaboración con Pink Floyd llegó en 1973 con The Dark Side of the Moon, el disco que cambiaría la historia de la música popular —uno de los grandes en cualquier ranking posible de su discografía— y cuya fuerza debe tanto a su saxofón como a los sintetizadores de Richard Wright o a la voz de Gilmour. Dos años después volvió para Wish You Were Here (1975), otro disco irrepetible.

Lo que vino después tiene algo de novela. Tras el ciclo de giras de finales de los setenta, Parry desapareció del mundo de la música por completo. Vendió sus instrumentos. Se reconvirtió en herrador profesional y pasó años herrando caballos en un pueblo cerca de Cambridge. El regreso llegó de la forma más mundana posible: una felicitación navideña. Gilmour recibió una tarjeta de Dick, no se habían visto en años, y decidió llamarle para que hiciera una prueba para la grabación de The Division Bell (1994). «Tocó tres frases y dijimos: ‘Listo. Se acabó la audición’«, recordaría Gilmour. El tono seguía intacto. Desde entonces no volvió a separarse de la órbita de Pink Floyd ni de la carrera en solitario de Gilmour.

Participó en la histórica reunión de Pink Floyd en el Live 8 de 2005 —la última actuación de la formación clásica con Roger Waters— y fue parte de las giras en solitario de Gilmour en 2006 y 2015. Fuera del universo Floyd, su currículo incluye colaboraciones con Rory Gallagher en Jinx (1982), John Entwistle en Mad Dog (1975), y giras con The Who en 1979 y 1980 como parte de su sección de viento. Un músico de sesión en el mejor sentido del término: alguien que entraba en una sala y la hacía mejor.

El sonido que millones reconocen sin saber el nombre

Hay una paradoja justa en la muerte de Dick Parry: es probable que mucha gente que ha escuchado «Money» mil veces no sepa su nombre. Pero saben exactamente de qué hablamos cuando decimos que hay un saxofón en esa canción que suena como si lo hubieran grabado directamente desde el interior de algo importante. Gilmour lo resumió mejor que nadie: «Puedes reconocerlo enseguida. Boom, tiene ese tono. Es fantástico«. Tenía 83 años y una vida musical que abarcó más de seis décadas, dos grandes retiradas y un regreso que demostró que algunos sonidos no se aprenden: se tienen o no se tienen. Dick Parry los tenía.

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