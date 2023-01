Muere Fred White, baterista de Earth, Wind & Fire, a los 67 años

Fred White, el baterista de la legendaria banda Earth, Wind & Fire, ha fallecido a la edad de 67 años. El hermano y compañero de banda de White, Verdine, confirmó la noticia en Instagram, donde lo llamó uno de los «EWF ORIGINAL 9».



Earth, Wind & Fire, también conocida como EWF, es una banda que no necesita presentación. Con su mezcla única de funk, soul y disco, han cautivado a audiencias y creado éxitos desde la década de 1970. Algunas de sus canciones más conocidas son September, Boogie Wonderland y Let’s Groove. La banda ha lanzado un total de 23 álbumes de estudio y ha vendido más de 90 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndolos en una de las bandas más exitosas de todos los tiempos.



Fred White nació con el nombre de Frederick Eugene Adams en Chicago en 1955 y fue un prodigio infantil en la batería. A los 15 años, comenzó a girar con Donnie Hathaway e incluso tocó en el álbum en vivo de Hathaway, grabado en The Troubadour en 1971. White también trabajó con otros músicos legendarios como Albertina Walker, Willie Hutch y los Salty Peppers, una versión temprana de Earth, Wind & Fire.



En 1974, White se unió a su hermano Verdine y su medio hermano Maurice en Earth, Wind & Fire, solidificando su lugar en la historia de la música. Aunque era un miembro vital de EWF, White también continuó tocando la batería para otros grupos como Deniece Williams, the Emotions y Ramsey Lewis.



El talento y las contribuciones de White a la música quedarán para siempre. Descansa en paz, Fred White, y gracias por tu increíble música.