Terrible jornada para la música irlandesa. Glen Hansard, cantautor, actor y alma de The Frames o The Swell Season, ha muerto a los 56 años tras un accidente de moto en las primeras horas de este miércoles. El músico, ganador de un Oscar por “Falling Slowly” junto a Markéta Irglová, perdió la vida en un choque en el que no se vio implicado ningún otro vehículo, según ha confirmado su equipo de gestión.

Hansard, que empezó su carrera tocando la guitarra en las calles de Dublín antes de fundar The Frames en 1990, había estado especialmente activo en los últimos meses: en 2025 reactivó The Swell Season, su proyecto junto a Irglová, y este mismo año publicaba Don’t Settle – Transmissions East & West, un ambicioso repaso en directo a toda su carrera. Ya en 2023 había lanzado “All That Was East Is West Of Me Now”, su quinto álbum de estudio.

Un accidente en las afueras de Dublín que ha conmocionado a todo un país

Según los cuerpos de emergencia, el siniestro se produjo poco antes de las 4:30 de la madrugada en Strawberry Beds, cerca de Lucan, en un tramo de carretera entre Tinkers Hill y Rugged Lane. La policía irlandesa confirmó que se trataba de una colisión de un único vehículo, sin la implicación de terceros, y que el motorista fue atendido en el lugar antes de ser declarado fallecido poco después. La zona ha permanecido acordonada para el trabajo de los investigadores forenses de tráfico, y las autoridades han pedido a cualquier testigo o conductor con grabaciones de cámara a bordo que se ponga en contacto con ellas.

El comunicado de ATC Management, la agencia que representaba a Hansard, fue escueto y desgarrador: «con el corazón roto anunciamos el fallecimiento de Glen Hansard, ocurrido en las primeras horas de esta mañana, tras un accidente de tráfico en Dublín». La agencia añadió que la familia agradece el apoyo recibido y pide respeto a su privacidad mientras la investigación policial sigue su curso. El expresidente irlandés Michael D. Higgins fue de los primeros en reaccionar, describiendo a Hansard como «un músico y intérprete maravilloso, un trovador cuyo don para contar historias trajo alegría a públicos de todo el mundo».

Hansard estaba en un momento dulce de su carrera. Este verano, tenía previsto encabezar el cartel del festival Púca, en Trim (Irlanda), el 29 de octubre, y sumar una fecha en el Cork Opera House en noviembre, dentro de una gira que debía arrancar en agosto por Irlanda y Europa para presentar precisamente el segundo volumen de Don’t Settle. Pocos días antes de morir, además, había participado en el descubrimiento de una placa conmemorativa a Brendan Behan en Dublín, un gesto muy propio de un artista siempre implicado con la memoria cultural de su ciudad.

Esa vinculación con Dublín iba más allá de los escenarios: durante años, Hansard fue el rostro visible del concierto benéfico callejero de Nochebuena en favor de la Dublin Simon Community, una tradición que convertía cada 24 de diciembre en una cita entre él y su ciudad. Su desaparición deja huérfana no solo una gira, sino un vínculo comunitario que había mantenido durante décadas.

Del busking en Grafton Street al Oscar: la trayectoria que le convirtió en leyenda

Nacido en el barrio dublinés de Ballymun en 1970, Hansard empezó a tocar en la calle siendo un adolescente antes de fundar The Frames en 1990, banda con la que se convirtió en una referencia del rock alternativo irlandés durante los años 90 y 2000. En paralelo, se adentró en la interpretación con un papel destacado en The Commitments (1991), pero fue la película Once (2007), donde compartió protagonismo con Markéta Irglová, la que le llevó a la fama internacional: la canción que ambos escribieron para la cinta, “Falling Slowly”, ganó el Oscar a la Mejor Canción Original en 2008. De aquella colaboración nació The Swell Season, con quien firmó varios discos antes de centrarse en una carrera en solitario que incluyó títulos como Rhythm and Repose (2012), Didn’t He Ramble (2015, nominado al Grammy), Between Two Shores (2018) y This Wild Willing (2019).

Esa trayectoria, marcada siempre por el directo y el compromiso social, es la que explica por qué la noticia de su muerte ha golpeado con tanta fuerza al panorama musical irlandés. Hansard fue una presencia constante en los grandes duelos del país: en el funeral de Shane MacGowan, en 2023, fue él quien organizó las actuaciones musicales y quien, junto a Lisa O’Neill, puso en pie a los asistentes con “Fairytale of New York”. Ahora es su propia comunidad la que le despide, apenas unos meses después de que publicara Don’t Settle, un proyecto que, sin buscarlo, se ha convertido en su testamento artístico: un repaso a toda una vida dedicada a la canción.

¿Con qué canción o disco de Glen Hansard te quedas: la emoción de “Falling Slowly”, la crudeza de The Frames o su reciente reencuentro con The Swell Season?

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