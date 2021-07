Muere Joey Jordison, batería original de Slipknot

Joey Jordison, que fue el batería original de Slipknot desde los comienzos de la banda hasta su marcha en diciembre de 2013, ha fallecido a los 46 años.

No se ha comunicado la causa de su muerte, aunque sí sabemos que falleció mientras dormía este pasado lunes. Al respecto, la familia ha pedido que se respete su privacidad mientras que recuerdan, en un comunicado, “su rápido ingenio, amable personalidad, gigantesco corazón y el enorme amor que sentía por su familia y la música”.

Además de ser el batería original de la banda estadounidense, y de hecho, quien propuso que se llamasen Slipknot en 1995 tras dos etapas anteriores de la formación bajo los nombres The Pale Ones y Meld, formó su propia banda Scar The Martyr cuando abandonó Slipknot hasta el año 2016.

Poco después de su marcha, se supo que sufría una enfermedad neurológica, mielitis transversa, que fue la que le hizo tomar la decisión de abandonar Slipknot.

En los últimos años, había formado una nueva banda llamada Vimic y actuado con la banda de metal extremo Sinsaenum.

Descanse en paz.