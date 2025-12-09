Muere Jorge Martínez (Ilegales), la voz afilada que convirtió la crudeza en un arte eterno

La música española amanece hoy con un silencio extraño, de esos que pesan. Jorge Martínez, líder de Ilegales, ha muerto a los 70 años tras varios meses luchando contra un cáncer de páncreas que obligó a la banda a cancelar su gira en septiembre. La noticia, confirmada desde el Hospital Central de Asturias, marca el final de una de las trayectorias más singulares, provocadoras y brillantes del punk-rock en castellano.

Durante más de cuatro décadas, Jorge Ilegal —como también se le conocía— construyó un universo propio: descarnado, elegante, violento, lúcido, siempre incómodo y siempre necesario. Desde los primeros años 80, cuando irrumpió con Ilegales en paralelo a la Movida madrileña, su figura se convirtió en un contrapunto feroz a la estética más festiva del momento. Mientras otros grupos se dejaban arrastrar por la euforia del pop urbano, él disparaba canciones como Tiempos nuevos, tiempos salvajes o Yo soy quien espía los juegos de los niños, piezas que hoy son clásicos absolutos del punk español.

Su discografía, marcada por títulos tan contundentes como Agotados de esperar el fin, Todos están muertos o Regreso al sexo químicamente puro, es un catálogo de crudeza poética, humor negro y guitarras afiladas. Su técnica a la guitarra —solos que “cortaban los tímpanos”, como recuerda RTVE— y su capacidad para convertir la provocación en arte lo situaron en un lugar único dentro del rock español.

Pero Jorge Martínez no fue solo un músico brillante: también fue un personaje televisivo irrepetible. Desde su legendaria aparición en ¡Qué noche la de aquel año! en 1987, hasta sus intervenciones en tertulias de los 90, su figura siempre estuvo rodeada de un aura de peligro, ingenio y teatralidad. Su vida, marcada por excesos, peleas, humor ácido y una lucidez casi filosófica, quedó retratada en el documental Mi vida entre las hormigas.

Su muerte deja un vacío enorme, pero también un legado que seguirá vivo mientras haya alguien dispuesto a escuchar una guitarra que suena como un cuchillo y una voz que nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba.

Una vida entre guitarras afiladas y versos que mordían

La carrera de Ilegales es, en muchos sentidos, la historia de cómo una banda puede mantenerse fiel a sí misma durante más de cuarenta años sin perder filo. Desde su debut en 1982 con el álbum Ilegales, que incluía himnos como Tiempos nuevos, tiempos salvajes y Yo soy quien espía los juegos de los niños, el grupo liderado por Jorge Martínez se convirtió en una anomalía dentro del rock español: demasiado punk para el mainstream, demasiado sofisticado para el punk más ortodoxo, demasiado inteligente para pasar desapercibido. Su sonido, austero pero contundente, combinaba riffs secos, ritmos tensos y letras que oscilaban entre la violencia, la ironía y la poesía más afilada. A lo largo de los años, la banda fue mutando, pero siempre bajo el mando férreo de Martínez, cuya personalidad marcó cada etapa: desde los primeros años de furia juvenil hasta los discos más recientes, como Joven y arrogante, publicado poco antes de que la enfermedad obligara a detener su actividad en directo.

La discografía de Ilegales es un recorrido por la evolución del rock español desde una perspectiva única. Álbumes como Agotados de esperar el fin, Todos están muertos o Chicos pálidos para la máquina consolidaron su reputación como una banda capaz de combinar crudeza y elegancia, provocación y lucidez. Canciones como Ángel exterminador, El norte está lleno de frío o Caramelos podridos ampliaron su universo temático, siempre marcado por personajes al límite, ambientes fríos y una visión del mundo tan desesperanzada como brillante. Incluso sus momentos más polémicos forman parte de una trayectoria que nunca rehuyó el riesgo ni la incomodidad. En paralelo, Jorge Martínez cultivó una imagen pública tan excesiva como magnética: macarra, juerguista, intelectual secreto, tertuliano incendiario y narrador de anécdotas inolvidables. Su figura, tan contradictoria como fascinante, convirtió a Ilegales en una banda irrepetible cuyo legado seguirá resonando en cada nueva generación que descubra que el punk también puede ser elegante, preciso y profundamente literario.

