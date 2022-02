Muere Mark Lanegan a los 57 años

Mark Lanegan ha fallecido en su casa de Irlanda a los 57 años de edad. No se ha confirmado la causa oficial de su muerte, anunciada a través de un comunicado en redes sociales.

«Nuestro querido amigo Mark Lanegan falleció esta mañana en su casa en Killarney, Irlanda. Un querido cantante, compositor, autor y músico, tenía 57 años y le sobrevive su esposa Shelley. No hay más información disponible en este momento. La familia pide a todos que respeten su privacidad en este momento», se lee en el mismo.

Una de las voces más personales e inolvidables de las últimas décadas, Lanegan estuvo centrado en los últimos años en una brillante carrera en solitario, pero su andadura empezó muchos años antes liderando a los Screaming Trees en plena pujanza del grunge a finales de los 80, principios de los 90.

Más adelante, mientras su carrera en solitario iba sumando discos, también realizo una serie de interesantes colaboraciones, con grupos como Queens of The Stone Age, con Greg Dulli bajo el nombre The Gutter Twins, o con Isobel Campbell a lo largo de diversos álbumes.

En los últimos meses, además de colaborar en el último disco de Manic Street Preachers, Lanegan publicó el libro Devil In A Coma, en el que detalla su experiencia cercana a la muerte por COVID-19 a través de la prosa y la poesía que escribió mientras estaba enfermo con el virus.



Según un comunicado de prensa compartido en ese momento, Lanegan quedó completamente sordo tras contraer coronavirus y, posteriormente, sufrió fracturas en las costillas y problemas respiratorios, lo que le hizo ser trasladado de urgencia al hospital, donde pasó meses en cama, «entrando y saliendo del coma».

No sabemos si su muerte ha tenido que ver con complicaciones derivadas de esta situación. Desde luego, deja un recuerdo imborrable en nosotros con su música.

Mark Lanegan, que la tierra te sea leve.

