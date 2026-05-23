La música electrónica ha perdido a uno de sus arquitectos más silenciosos. Philipp Jung, DJ, productor y cofundador de Get Physical Music y del dúo M.A.N.D.Y., ha fallecido a los 55 años. La noticia fue confirmada el pasado 20 de mayo a través de Electronic Groove por una fuente cercana al artista, aunque no se ha hecho pública la causa de la muerte. Lo que sí se sabe, y lo hace más duro, es que Jung había reorientado su vida en los últimos años: vivía en Costa Rica desde 2023, llevaba una vida saludable y estaba a punto de convertirse en padre por primera vez. El productor Damian Lazarus, artista histórico de Get Physical, lo resumió en Instagram con una honestidad que duele: «Su muerte es un shock total, especialmente teniendo en cuenta lo sano y en forma que estaba desde que se mudó a Costa Rica. Estaba muy emocionado por convertirse en padre por primera vez a los 55 años y nos reímos mucho la última vez que hablamos«.

«Body Language» y el sonido que definió una década

Jung empezó en los noventa trabajando en A&R para grandes sellos, desarrollando un oído para la música que luego aplicaría con criterio propio. En 2002 cofundó Get Physical Music en Berlín junto a su socio de toda la vida Patrick Bodmer, DJ T. —Thomas Koch— y el dúo Booka Shade, formado por Walter Merziger y Arno Kammermeier. El sello nació con una filosofía clara: house y tech-house con profundidad melódica, construido para la pista de baile pero capaz de sobrevivir fuera de ella. En 2005, DJ Mag lo nombró Sello del Año, el mismo año en que M.A.N.D.Y. vs Booka Shade publicaron «Body Language», uno de los himnos de club más reconocibles de los 2000 y uno de los mejores tracks electrónicos del siglo según la propia RA. Ese tema ya justificaría por sí solo su lugar en la historia.

Bajo el nombre M.A.N.D.Y. —Jung y Bodmer— publicaron una obra extensa de house melódico y profundo que les convirtió en referencia ineludible de la escena berlinesa y global durante más de dos décadas, con residencias en los clubes más importantes de Europa y una presencia constante en los carteles del circuito internacional. Get Physical creció para convertirse en uno de los catálogos más ricos de la electrónica europea, con artistas como Audiofly, Damian Lazarus, John Tejada, WhoMadeWho o Emanuel Satie, y con sus sublabels Kindisch —para atmósferas más profundas e hipnóticas— y Metaphysical. Hace apenas unos meses, Jung había supervisado la compilación que celebraba los 25 años del sello.

Tenía 55 años, un hijo en camino y música por delante. La escena electrónica lo recordará como alguien que entendió, antes que muchos, que el underground y la emoción no son conceptos contradictorios.

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