Muere Robe (Extremoduro), la voz que convirtió la poesía en rock transgresivo

La música española amanece hoy con una noticia que duele: Roberto Iniesta Ojea, más conocido como Robe, fundador y alma de Extremoduro, ha fallecido a los 63 años. Su familia lo ha definido como “el último gran filósofo, humanista y literato contemporáneo de habla hispana”, una frase que resume la magnitud de un artista que transformó la rebeldía juvenil en poesía visceral.

Nacido en Plasencia en 1962, Robe fue mucho más que un cantante: fue un narrador de emociones crudas, de la vida cotidiana y de los conflictos existenciales que todos llevamos dentro. Con guitarras potentes y letras intensas, su estilo transgresivo marcó un antes y un después en el rock español. Discos como Deltoya, Agila o Yo, Minoría Absoluta no solo consolidaron a Extremoduro como una banda de culto, sino que se convirtieron en auténticos himnos generacionales.

Tras la separación definitiva del grupo en 2019, Robe emprendió una carrera en solitario que mantuvo intacta su esencia lírica, con proyectos tan destacados como Por encima del bien y del mal o Mayéutica

Su legado no se mide solo en discos vendidos o conciertos multitudinarios, sino en la forma en que sus letras se incrustaron en la memoria colectiva. Cada verso suyo fue un espejo incómodo y necesario, y cada riff de guitarra una invitación a vivir sin concesiones. Hoy, el rock español pierde a una de sus figuras más influyentes, pero su obra seguirá presente en todo aquellos que aprendieron a mirar la vida con la intensidad de sus canciones.

Comunicado oficial de Extremoduro sobre la muerte de Robe Iniesta

¡Hasta siempre Robe!

¡Hasta siempre, siempre! ¡Hasta siempre, siempre, siempre!

Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota más triste de nuestra vida.

Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones.

Pero por encima de todo esto, hoy despedimos al maestro de maestros. Y es que, es unánime, todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona.

Muy tristes por esta pronta despedida, pero igualmente agradecidos, a más no poder, de haber recibido un tesoro en forma de legado para seguir el camino que nos queda en la vida:

Como buen filósofo nos has enseñado a pensar.

Como jefe, el más exigente, y a veces intransigente, pero siempre justo y generoso con quien es leal.

Como hombre, el más valiente, el único capaz de pararle los pies a cualquiera, por más poderoso que fuera, aunque ello conllevara la ruina, o el volver a empezar de cero.

Como artista, literato, cantante, compositor etc, la definición de perfeccionismo al Extremo… siempre al extremo.

Como líder político, capaz de poner de acuerdo a PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox.

Como líder social, sus planes para salvar el mundo: campañas ecologistas, ayudas a ONGS.

Estos últimos meses han cristalizado y confluido muchos reconocimientos en torno a tan irrepetible figura, fruto todos ellos, de una impecable trayectoria profesional y ética:

Medalla de oro a las Bellas Artes 2024.

Nombramiento de Hijo predilecto de Plasencia.

Locales de ensayo Roberto Iniesta, en la antigua iglesia de San Juan. En respuesta a la petición de Robe el día de la Medalla de Oro en 2014.

Inaguración de la Avenida Roberto Iniesta en Plasencia.

El poder del arte de Robe, banda sonora de la campaña del Museo del Prado 2024.

La obra de Robe ya se está estudiando en escuelas de infantil, a través de sus canciones que los niños adoran.

En nuestras manos está que esta obra maravillosa, llena de valores humanos, perdure y trascienda a través de las escuelas y universidades de habla hispana.

El público le dio la vida y él se la dio a ellos.

Gracias Robe, gracias maestro.

Seguiremos siempre por el camino que nos has enseñado.

¡Al camino recto por el más torcido!

¡Vuela alto, hombre pájaro!

P. D.: En los próximos días daremos la información necesaria sobre el lugar y la hora, en Plasencia, del homenaje donde todos juntos podremos despedir a Robe.

El Dromedario Records

Departamento de comunicación

Vivi Vázquez, Nahún Iniesta, Karín Iniesta, Alber Fuentes, Woody Amores, Carlitos Pérez, Álvaro Rodríguez, David Lerman, Lorenzo González, Jesús García, Iosu Berriobeña, Óscar Beorlegui, David Corbacho, Noelia Ochando, Kuxe De Castro, Iñigo Etxebarrieta, Txortx Etxebarrieta, Jorge Vila, Manuel de la Fuente “Lolo”, Jorge Ruiz, Javier Revuelta, Francisco José Revuelta “Mofe”, Sebastián Muñoz García “Chano”, Juan Francisco Quintela, José Miguel Ranea, Manuel Jesús “Ito, Álex Sanz, Kike Muñoz, José María Moreno “Fleki”, María Ruiz, Óscar Corrales, Xoxé Vázquez, David Castelló, Eladio Cano “Lalo”, Jorge González Furones, Sergio Frutos, Juan Carlos Alcaraz, Luis Carral, Daniela Puález Bartolomé, Bryan Veloález Valdiviezo, Alcides Jose Bastidas Boscan, Roberto Olález Rodríguez, Hamblet Alejandro López Atoche, Roberto González Sanz, Eneko Peña, Diego Latorre, Marta Úriz, Eduardo López de Sabando, Cristina Expósito, Gorka Cia, Abril Espinosa, Pachi Barceló, Bea Vilar y Alén Ayerdi.

Extremoduro: del ruido de garaje a la poesía eléctrica

La historia de Extremoduro comienza en 1987, cuando Robe Iniesta decidió formar una banda en Plasencia con la intención de dar voz a una generación inconformista. Lo que empezó como un proyecto casi improvisado pronto se convirtió en un fenómeno cultural. Su primer disco, Rock transgresivo (1989), fue una declaración de intenciones: letras directas, guitarras afiladas y una crudeza que rompía con todo lo establecido en el panorama musical español. A partir de ahí, cada álbum fue un paso hacia la consolidación de un estilo único.

Con Deltoya (1992), Extremoduro exploró un terreno más poético y sensual, mientras que Agila (1996) supuso su gran salto comercial y artístico, con canciones como So payaso que se convirtieron en clásicos inmediatos. En los 2000, discos como Yo, Minoría Absoluta (2002) y La ley innata (2008) demostraron que la banda podía evolucionar hacia estructuras más complejas y ambiciosas sin perder su esencia. Cada trabajo era un reflejo de la madurez de Robe, que transformaba experiencias personales en himnos colectivos.

La discografía de Extremoduro es un viaje que va del desenfreno juvenil a la introspección adulta, siempre con la poesía como columna vertebral. Su separación en 2019 marcó el fin de una era, pero también abrió la puerta a la carrera en solitario de Robe, que con discos como Mayéutica (2021) reafirmó su capacidad de seguir innovando. En conjunto, la obra de Extremoduro y de su líder es una de las más influyentes del rock en español, comparable en impacto a figuras internacionales que han sabido unir crudeza y lirismo.

