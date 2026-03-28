Muere Ross “The Boss” Friedman, el guitarrista que unió punk y heavy metal con una vida de pura convicción

La música dura pierde a una figura legandaria. Ross “The Boss” Friedman, guitarrista fundamental en la historia de The Dictators, Manowar y Shakin’ Street, ha fallecido a los 72 años, según confirmó el Metal Hall Of Fame. La noticia llega apenas unas semanas después de que se iniciara una campaña para financiar su tratamiento tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En su comunicado, la organización lo definió como “una fuerza pionera en el punk y el heavy metal” y recordó su papel como “Embajador Global del Metal”. También subrayaron que “su impacto en la música es inconmensurable” y que su legado perdurará gracias a “su influencia y las incontables vidas que tocó”.

La carrera de Friedman es, en realidad, un mapa de cómo el punk y el metal se fueron contaminando mutuamente desde los años 70. En 1973 fundó The Dictators, una banda esencial para entender el proto‑punk neoyorquino. Tras tres discos, se mudó a Europa para unirse a Shakin’ Street, sustituyendo al guitarrista Armik Tigrane. Pero su salto definitivo llegó en 1981, cuando se incorporó a Manowar, el grupo que llevó la épica del heavy metal a un nivel casi mitológico.

Su etapa en Manowar dejó cinco discos clave, entre ellos Battle Hymns, Into Glory Ride y Hail To England. Friedman recordaba así la estética extrema del grupo: “Queríamos ser algo nunca visto en el heavy metal. Más salvaje que el cuero y la mezclilla. ¿Qué podía ser más salvaje? ¡Pieles de animales!”. Su salida en 1988 no frenó su actividad: tocó con Manitoba’s Wild Kingdom, The Hellacopters, The Nomads, Brain Surgeons, Burning Star y regresó en dos etapas distintas a The Dictators, que publicaron su sexto álbum en 2024.

Su muerte deja un vacío enorme en dos escenas que rara vez comparten héroes, pero Friedman lo fue para ambas: un guitarrista de tono inconfundible, espíritu indomable y una ética que nunca se doblegó.

Ross “The Boss” Friedman, una trayectoria que convirtió la energía del punk y la épica del metal en un legado irrepetible

Desde los primeros días de The Dictators, Ross “The Boss” Friedman se consolidó como un guitarrista capaz de unir mundos que parecían incompatibles. Su paso por el proto‑punk neoyorquino marcó a una generación, pero fue con Manowar donde alcanzó una dimensión legendaria, ayudando a definir el sonido y la estética del heavy metal más grandilocuente. Tras su salida del grupo, mantuvo una carrera prolífica colaborando con bandas de rock, punk y metal en ambos lados del Atlántico, siempre con un estilo reconocible y una actitud sin concesiones. Su influencia se extiende desde músicos de culto hasta grandes nombres del género, y su legado permanece en discos que siguen siendo referencia para nuevas generaciones. Su muerte cierra un capítulo esencial en la historia del rock duro, pero su música continúa hablando por él.

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