Muere Rudolph Isley, fundador de los Isley Brothers, a los 84 años

El mundo de la música está de luto por la pérdida de Rudolph Isley, uno de los miembros fundadores de los Isley Brothers, una de las bandas más influyentes e innovadoras del soul y el R&B. Rudolph Isley falleció el pasado 11 de octubre en su casa, rodeado de su esposa Elaine y sus hijos.

Rudolph Isley nació en 1939 en Cincinnati, Ohio, y empezó a cantar con sus hermanos O’Kelly, Ronald y Vernon. Tras la muerte de Vernon en un accidente, los tres hermanos se trasladaron a Nueva York y firmaron un contrato con RCA. Allí grabaron su primer éxito, Shout!, que se convirtió en un himno para varias generaciones. Los Isley Brothers siguieron cosechando éxitos como Twist and Shout, This Old Heart of Mine (Is Weak for You) y It’s Your Thing, y colaboraron con artistas como Jimi Hendrix y Elton John. Además, crearon su propio sello discográfico, T-Neck Records, donde dieron rienda suelta a su creatividad y experimentación.

Los Isley Brothers fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1992 y en el Salón de la Fama de los Compositores en 2022. Su legado musical sigue vivo en las nuevas generaciones que han versionado o sampleado sus canciones.