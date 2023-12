Muere Shane MacGowan, líder de The Pogues, a los 65 años

Shane MacGowan, el carismático cantante de la banda irlandesa The Pogues, ha fallecido a los 65 años, según han confirmado su esposa, Victoria Mary Clarke, y su familia en un comunicado. MacGowan murió pacíficamente esta madrugada (30 de noviembre de 2023) con su esposa y su familia a su lado.

MacGowan fue el fundador y líder de The Pogues, una de las bandas más influyentes del rock celta, que fusionó el punk con la música tradicional irlandesa. Entre sus éxitos se encuentran clásicos como The Old Main Drag, A Pair Of Brown Eyes y A Rainy Night In Soho, así como versiones de temas populares como Dirty Old Town y The Irish Rover. Su canción más famosa es Fairytale Of New York, un dueto navideño con Kirsty MacColl que se ha convertido en un himno generacional.

MacGowan fue también un poeta y un compositor de gran talento, que plasmó en sus letras la realidad social, política y cultural de Irlanda y de la diáspora irlandesa. Su estilo vocal, áspero y emotivo, era inconfundible y transmitía una fuerza y una pasión únicas.

Su esposa le ha dedicado un emotivo homenaje en su cuenta de Instagram, donde le ha calificado como “la luz que sostengo ante mí y la medida de mis sueños y el amor de mi vida y el alma más bella y el ángel más hermoso y el sol y la luna y el principio y el fin de todo lo que me importa”. También ha agradecido su presencia en el mundo y su aportación a la música.

Numerosos artistas y personalidades han expresado su pesar por la muerte de MacGowan, entre ellos Nick Cave, Frank Turner, Tim Burgess, Billy Bragg, Glen Hansard y John Robb. Todos han coincidido en destacar su genialidad, su inspiración y su legado.

MacGowan había sufrido varios problemas de salud en los últimos años, que le habían obligado a usar una silla de ruedas desde 2015. Había sido hospitalizado en junio por una enfermedad no especificada y había recibido el alta la semana pasada. Su vida y su carrera fueron objeto de un documental en 2020, Crock of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan, dirigido por Julien Temple.