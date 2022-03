Muere Taylor Hawkins, batería de Foo Fighters, a los 50 años

Un breve comunicado en las redes sociales de Foo Fighters ha hecho que se nos hiele la sangre. Taylor Hawkins, batería de la banda, ha fallecido a los 50 años.

Por la información que se ha hecho pública por el momento, se ha encontrado su cuerpo sin vida en su habitación de hotel en Bogotá, Colombia, donde la banda tenía prevista una actuación dentro del festival Estéreo Picnic.

Una terrible pérfida de un gran músico con una personalidad brillante y carismática, siendo junto con Dave Grohl, con quien además le unía una gran amistad, el auténtico alma de Foo Fighters, banda a la que se unió en 1997 tras unos comienzo en la música como batería de Alanis Morisette.

Además de su larga trayectoria en Foo Fighters, Hawkins también había probado con una carrera paralela en solitario, lanzando tres discos como Taylor Hawkins and the Coattail Riders, y con numerosas colaboraciones, entre las que podríamos destacar el trio que formó con Wiley Hodgden y Mick Murphy, con quienes lanzó un álbum bajo el nombre de Birds of Satan en 2014.

De nuevo, un músico cuya presencia y obra echaremos mucho de menos. Descansa en paz, Taylor.

Sobre Foo Fighters

Liderados por Dave Grohl, el baterista de Nirvana, Foo Fighters fue una de las pocas bandas que logró sobreponerse a la implosión del rock alternativo de los noventa. Contra todo pronóstico el grupo continuó acumulando éxitos y llenando estadios hasta bien entrada la segunda década del nuevo milenio, gracias a una propuesta en la conviven tanto el rock clásico de los setenta como el moderno contrapunto entre furia y melodía de bandas como Nirvana o Pixies. A partir de su debut en 1995, Grohl y sus Foo Fighters han ido construyendo una discografía tan entretenida como consistente, con puntos altos como In Your Honor (2005) o Wasting Light (2011). Concrete & Gold, el décimo álbum del grupo, apareció en 2017.

Fuente: Apple Music

