Muere Tony Bennett, icono de la música estadounidense, a los 96 años

El 21 de julio de 2023, el mundo de la música lamentó la pérdida de Tony Bennett, clásico cantante estadounidense conocido por su estilo tradicional y su interpretación del Great American Songbook. Nacido como Anthony Dominick Benedetto el 3 de agosto de 1926, Bennett llevó una exitosa carrera profesional que abarcó ocho décadas.

A lo largo de su carrera, Bennett fue galardonado con 18 premios Grammy y 2 premios Emmy, y tuvo el privilegio de cantar para todos los presidentes desde Dwight D. Eisenhower hasta Barack Obama. Sus éxitos incluyen canciones inolvidables como I Left My Heart in San Francisco y The Good Life.

Sin embargo, en febrero de 2021, se reveló que Bennett había sido diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer en 2016. A pesar de su enfermedad, continuó grabando, realizando giras y ofreciendo espectáculos hasta su retiro de los conciertos, también en ocasiones acompañado de figuras del momento como Amy Winehouse, Diana Krall o, más recientemente, Lady Gaga. Precisamente tras una actuación con ella anunció su retiro después de sus últimas presentaciones en el Radio City Music Hall, el 3 y 5 de agosto de 2021, debido a desafíos físicos relacionados con la enfermedad.

El legado de Tony Bennett perdurará en la música y en el corazón de sus seguidores en todo el mundo. Descanse en paz, Tony Bennett.