Mumford & Sons encabezaron el pasado 4 de julio el festival BST Hyde Park, en Londres, en la gira de presentación de su sexto álbum de estudio, Prizefighter, con un show que incluyó dos invitados de lujo: Hozier y Shania Twain.

Hozier abre el turno de invitados

Hozier fue el primero en subirse al escenario, uniéndose a la banda para interpretar «Rubber Band Man» y «Awake My Soul», en un momento que puso en pie a buena parte del público congregado en Hyde Park.

Shania Twain se marca un dueto sorpresa

La verdadera sorpresa de la noche llegó después, cuando Marcus Mumford anunció al público que tenía una «sorpresa traviesa» preparada. Shania Twain, que horas antes había telonado a Harry Styles en Wembley Stadium, apareció sobre el escenario para cantar a dúo «Here» junto a la banda, antes de lanzarse los dos juntos a por «Man! I Feel Like a Woman!».

Quiénes son Mumford & Sons

Mumford & Sons son una de las bandas británicas que mejor han sabido llevar el folk y el americana a estadios y grandes festivales durante la última década y media, con Prizefighter como su álbum más reciente tras «The Banjo Song», primer adelanto del disco.

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▶ Mumford & Sons, BST Hyde Park, Londres, 4 de julio de 2026.