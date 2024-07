Mura Masa: un viaje nocturno con «Curve 1» y su vibrante sencillo «Fly»

El productor y DJ Mura Masa ha anunciado su cuarto álbum de estudio, Curve 1, que se lanzará el 23 de agosto a través de su propio sello, Pond Recordings. Este nuevo trabajo es una «desviación oscura» de sus dos álbumes anteriores, con un enfoque más libre y anti-narrativo. Mura Masa describe Curve 1 como una manifestación de una actitud personal de ignorar todo lo superficial para centrarse en lo realmente significativo.

El primer sencillo del álbum, Fly, es una carta de amor vibrante y tensa a los espacios y la música de club, capturando la energía inmersiva de Curve 1. Este sencillo sigue a otros lanzamientos de 2024 como We Are Making Out y Still, y a las canciones del año pasado Rise, Gimme, Drugs y Whenever I Want.

Mura Masa también se presentará en el festival Field Day 2024 en Londres, donde compartirá escenario con Justice y PinkPantheress. Este álbum marca su primer lanzamiento como artista independiente, buscando que la música hable por sí misma sin narrativas excesivas.