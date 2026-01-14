Muse afrontan un inicio de año turbulento tras cancelar sus conciertos en India, Sudáfrica y Emiratos Árabes

La maquinaria de Muse arrancaba 2026 con la promesa de una nueva etapa creativa, pero el arranque del año ha dado un giro inesperado. El trío británico ha anunciado la cancelación de sus próximos conciertos en Abu Dabi, Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Bengaluru “debido a circunstancias imprevistas”, según un comunicado difundido por Live Nation. Las fechas, previstas para febrero, formaban parte de una breve gira internacional que debía servir como puente hacia su esperado décimo álbum de estudio, actualmente en proceso de creación.

La banda —formada por Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard— ha lamentado profundamente la decisión, subrayando que no ha sido tomada a la ligera y agradeciendo la comprensión de los fans afectados. Las cancelaciones llegan después de un 2025 especialmente activo, con una gira europea que incluyó un potente paso por el Mad Cool Festival de Madrid, donde sustituyeron a Kings of Leon y ofrecieron un espectacular directo que repasó todas sus eras.

En paralelo, Muse continúan trabajando en el sucesor de Will of the People (2022). En 2025 publicaron Unravelling, primer adelanto del nuevo disco, un tema que ya habían probado en directo y que confirmó que el grupo sigue explorando su vertiente más épica y distópica. Según declaraciones de Wolstenholme, la banda planeaba entrar “muy pronto” en una fase más intensa de grabación, con la intención de publicar el álbum a lo largo de 2026, siempre que no surgieran contratiempos. Aunque no han trascendido más detalles, el trío no descarta cambiar de sello discográfico, una posibilidad que también mencionaron en entrevistas recientes.

Las cancelaciones, por ahora, no parecen afectar a los planes de estudio, pero sí dejan en el aire la reactivación de su agenda en directo. Los fans esperan que, una vez aclaradas las circunstancias, el grupo pueda anunciar nuevas fechas y retomar el pulso de una gira que prometía ser clave en su transición hacia una nueva etapa creativa.

Entre la épica y la experimentación: el viaje creativo de Muse

Formados en Teignmouth a mediados de los noventa, Muse irrumpió con fuerza gracias a su mezcla de rock espacial, virtuosismo instrumental y una teatralidad que los situó rápidamente en un lugar propio dentro del panorama británico. Su debut, Showbiz (1999), ya mostraba la voz dramática de Matt Bellamy y su gusto por las melodías grandilocuentes, pero fue con Origin of Symmetry (2001) cuando consolidaron su identidad: riffs pesados, arreglos orquestales y un enfoque futurista que los convirtió en una banda de culto. A partir de ahí, cada disco ha supuesto un salto conceptual. Absolution (2003) los llevó a estadios; Black Holes and Revelations (2006) los catapultó al estrellato global con himnos como Starlight o Knights of Cydonia; y The Resistance (2009) confirmó su ambición operística con una suite sinfónica incluida en el álbum.

La década siguiente mantuvo esa línea expansiva. The 2nd Law (2012) coqueteó con la electrónica y el dubstep; Drones (2015) recuperó la crudeza guitarrera con un concepto militarista; y Simulation Theory (2018) abrazó la estética retrofuturista ochentera. Su último trabajo hasta la fecha, Will of the People (2022), combinó elementos de todas sus etapas, funcionando casi como un autorretrato musical. A lo largo de su carrera, Muse han demostrado una capacidad única para reinventarse sin perder su esencia: un sonido monumental, una puesta en escena desbordante y una narrativa que mezcla política, ciencia ficción y paranoia tecnológica.

