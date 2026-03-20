Muse anuncian «The WOW! Signal» y presentan “Be With You”, un regreso épico que mira al cosmos y a la emoción humana

Muse están oficialmente de vuelta. La banda británica ha anunciado su décimo álbum, The WOW! Signal, que verá la luz el 26 de junio, y lo han hecho acompañándolo de un single monumental: “Be With You”. La canción abre con un órgano solemne que desemboca en una mezcla de electrónica ascendente y guitarras abrasivas, una combinación que recupera la ambición maximalista que siempre ha definido al trío. En ella, Matt Bellamy canta líneas como “Parece que mi luz ha sido devorada, he agotado toda mi suerte… necesito saltar al fuego, encontrar un poder superior y alcanzar algo nuevo”, antes de rematar con un estribillo que funciona como declaración emocional: “Siento que mi vida acaba de empezar… tiene que ser contigo”.

El single llega acompañado de un videoclip cinematográfico protagonizado por Ella Balinska y dirigido por Nico Paolillo, reforzando el tono épico y casi espiritual del tema. Según el comunicado oficial, el álbum toma su nombre de la famosa señal de radio detectada en 1977 —el misterioso “6EQUJ5”— y explora “el misterio cósmico, la esperanza existencial y la posibilidad de contactar con algo mucho más grande que nosotros”.

The WOW! Signal incluirá diez canciones, entre ellas “The Dark Forest”, “Nightshift Superstar”, “Cryogen”, “Hexagons” o “Space Debris”, además de la ya conocida “Unravelling”, publicada en 2025. El disco será el sucesor de Will Of The People (2022) y de Unravelling (2025), y marca el inicio de un nuevo ciclo creativo que la banda ya había anticipado durante su gira europea del año pasado, donde encabezaron festivales como Mad Cool tras sustituir a Kings of Leon.

En una entrevista reciente, el bajista Chris Wolstenholme adelantó que el grupo llevaba meses trabajando en nueva música y que 2026 sería el año del nuevo álbum, algo que ahora se confirma. The WOW! Signal promete ser un viaje entre la ciencia ficción, la introspección y la épica rock que Muse han convertido en su sello durante más de dos décadas.

Muse, una trayectoria que convirtió la ciencia ficción emocional en un lenguaje propio del rock moderno

Desde su debut con Showbiz en 1999, Muse han construido una de las carreras más singulares del rock contemporáneo. Su mezcla de rock progresivo, electrónica, ópera espacial y paranoia futurista los llevó a firmar discos icónicos como Origin of Symmetry, Absolution o Black Holes and Revelations, además de himnos generacionales como “Hysteria”, “Starlight” o “Uprising”. A lo largo de los años, han llenado estadios en todo el mundo con espectáculos que combinan tecnología, narrativa y una puesta en escena casi teatral. Con trabajos más recientes como Simulation Theory, Will Of The People y Unravelling, la banda ha seguido explorando nuevas texturas sin perder su identidad. The WOW! Signal llega como un nuevo capítulo en una trayectoria marcada por la ambición, la reinvención y una visión del rock que mira siempre hacia el futuro.

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