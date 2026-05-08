Muse no dejan de construir el universo de The Wow! Signal. Este 8 de mayo de 2026, el trío de Devon publica el videoclip oficial de «Cryogen», su tercer single bajo el sello Warner / Helium-3, previo al lanzamiento del disco el próximo 26 de junio. El clip llega dos semanas después del estreno de la canción y amplía, con una narrativa visual propia, la mitología interestelar que rodea al álbum.

El vídeo está dirigido por Elliott Gonzo, cineasta conocido por su trabajo con Fatboy Slim y The Rolling Stones. La producción musical del single corre a cargo de Muse junto a Dan Lancaster —habitual de Bring Me the Horizon y Blink-182—, con producción adicional de Aleks Von Korff. El mismo equipo firmó el anterior «Be With You», primer anticipo del álbum.

El clip traslada la acción a Europa, la gélida luna de Júpiter que da nombre al estribillo. La banda aparece tocando al pie de una cascada de color rojo sangre, con hielo cubriendo sus cuerpos, mientras Matt Bellamy avanza en solitario por un desierto polar en busca de algo indefinido. Pronto emerge del mar subterráneo la misma nave circular que ya apareció en el videoclip de «Be With You»: un haz de luz irrumpe en la pantalla y el vídeo corta a negro, sin resolver si lo que aguarda es el fin o un nuevo comienzo.

La letra de «Cryogen» dibuja, según el comunicado oficial de la banda, a un hombre tan perdido en la obsesión por otra persona que termina por imaginar a su atormentadora como una luna helada y a sí mismo como un punto diminuto en su superficie. Así, la metáfora astrofísica se convierte también en retrato emocional. La canción dura cinco minutos, abre con un riff de guitarra difuso —con resonancias inmediatas a la era de Origin of Symmetry— y cierra con un solo de bajo y una sección de cuerda en el puente que añaden densidad al conjunto. NME la describió, tras su debut en directo, como una vuelta a los días más guitarreros de la banda, con coros para estadios y un paisaje sonoro de ciencia ficción apocalíptica.

El estreno del clip refuerza además el hilo narrativo que Muse ha tejido desde el anuncio del álbum, cuando lanzaron «Be With You» desde el espacio —literalmente, con una tableta a 30 kilómetros de altitud— y cuyo vídeo, dirigido por Nico Paolillo y protagonizado por la actriz Ella Balinska, introducía ya la misma nave que reaparece en «Cryogen». La continuidad visual entre singles apunta a una obra concebida como un relato coherente de principio a fin.

The Wow! Signal: Tracklist del nuevo álbum de Muse

The Wow! Signal se publica el 26 de junio de 2026 a través de Warner / Helium-3. Su título remite a la señal de radio detectada en 1977, de 72 segundos de duración, que durante décadas ha alimentado la especulación sobre inteligencia extraterrestre. El disco consta de diez canciones:

«The Dark Forest» «Nightshift Superstar» «Shimmering Scars» «Cryogen» «Be With You» «Hexagons» «The Sickness In You & I» «Unravelling» «Hush» «Space Debris»

Asimismo, Muse tienen confirmada una extensa gira norteamericana en recintos al aire libre durante el verano de 2026, con The Temper Trap como teloneros fijos —de quienes también hemos hablado recientemente en CrazyMinds—, y Bloc Party y Portugal. The Man en fechas seleccionadas. La gira arranca el 2 de julio en Milwaukee (Summerfest) y culmina el 31 de agosto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Matt Bellamy mencionó en el show del O2 Academy Brixton de abril la existencia de una gira europea de recintos cerrados para el otoño de 2026, aunque las fechas aún no han sido confirmadas oficialmente.

Muse, veinticinco años construyendo el rock del futuro

Formados en Teignmouth (Devon) a mediados de los noventa, Muse —Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard— llevan más de dos décadas expandiendo los límites del rock hacia el prog, la ópera y la electrónica. Su debut, Showbiz (1999), los situó en el mapa alternativo británico. Sin embargo, fue Origin of Symmetry (2001), con su mezcla de riffs masivos, falsete operístico y atmósferas espaciales, el disco que los convirtió en una propuesta sin precedentes. Absolution (2003) y Black Holes and Legends (2006) los catapultaron a los grandes estadios mundiales. Más tarde, The Resistance (2009) abrazó la sinfonía rock; The 2nd Law (2012) incorporó dubstep; y Drones (2015) recuperó el peso guitarrero. Tras Simulation Theory (2018) y Will of the People (2022), cuya gira los trajo a festivales como Mad Cool en Madrid, The Wow! Signal parece apostar por recuperar la crudeza de guitarras sin abandonar la ambición conceptual que los define. «Cryogen» y su videoclip son, por ahora, la prueba más convincente de que esa apuesta tiene fundamento.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.