Muse hará vibrar Santander por el Año Jubilar Lebaniego

El próximo 4 de julio, una de las mayores bandas inglesa de rock alternativo, Muse, actuará en los Campos de Sport del Sardinero, en Santander (Cantabria), dentro del programa de actividades de celebración del Año Jubilar Lebaniego. Esta será su única fecha en 2023 en España, y estarán acompañados por otra gran banda como es Royal Blood, como artistas invitados de lujo.



Tras el éxito de su noveno álbum de estudio, Will Of The People, Muse ha anunciado que añade una nueva fecha a su gira de este año 2023. Ya estuvieron presentándonos el disco en el MadCool Festival de Madrid, concierto en el que estuvimos presentes y os contamos como fue aquí; y este 4 de julio estarán en los Campos de Sport del Sardinero, en Santander.



Como hemos comentado, estará dentro del programa del Año Jubilar Lebaniego 2023-2024, patrocinado por el Gobierno de Cantabria, celebrando esta fecha y su vía de peregrinación, el famoso Camino Lebaniego.



Reconocida por ser una de las mejores bandas en directo del planeta, Muse es sinónimo de espectáculo, potencia y de un show que no dejará a nadie indiferente. La banda, formada por Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme; ha recogido gran cantidad de premios musicales por sus discos y directos desde su formación en 1994. Dos Grammys, un AMA, cinco MTV, dos Brits Awards , once NME Awards y siete Q Awards a sus espaldas garantizan el éxito que tendrán en este concierto.



Las entradas están disponibles en livenation.es y ticketmaster.es; y su precio es de 65€ más gastos.