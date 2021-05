My Bloody Valentine publica nuevas ediciones físicas de toda su discografía

Por fin, ya están disponibles nuevas ediciones físicas de todos los álbumes de My Bloody Valentine. Isn’t Anything y loveless se han masterizado completamente desde analógico para LPs de lujo y, también, desde nuevas fuentes digitales sin comprimir de alta resolución para LP estándar, y cada uno de ellos está disponible ampliamente por primera vez. Los cortes totalmente analógicos de mbv también están disponibles en LP de lujo y estándar a nivel mundial por primera vez.

El cuarteto formado por Bilinda Butcher, Kevin Shields, Deb Googe y Colm Ó Cíosóig es ampliamente venerado como uno de los grupos más innovadores e influyentes de los últimos cuarenta años. Durante una época en la que las bandas de guitarra denotaban un cierto retro-clasicismo, My Bloody Valentine sonaba muy diferente de cualquiera de sus contemporáneos, tanto que la banda logró la hazaña de sonar como el futuro.

Con su álbum debut, Isn’t Anything (publicado originalmente en 1988), My Bloody Valentine revolucionaron la música alternativa y dieron un nuevo enfoque a la música de guitarras para las generaciones venideras. El álbum dio a luz un sonido que se convirtió en una plantilla para miles de nuevos subgéneros, dando un nuevo enfoque para la música de guitarra y la producción de estudio. No solo era un nuevo tipo de música, sino que allanaba el camino para un nuevo tipo de periodismo; incitando comparaciones con fenómenos elementales, aprovechando cómo la música afectó la psique. Shields y Butcher cantaban con frecuencia en un rango vocal similar que permitía que sus voces se mezclaran. Esto tuvo el efecto de hacer que su género fuera indistinguible, hasta el punto en que sus voces podrían usarse como otra capa melódica para complementar los sonidos que inducen al vértigo de las guitarras de Shields.

El segundo álbum de My Bloody Valentine, Loveless, fue lanzado en 1991. Musicalmente, supuso un salto inesperado hacia delante, adelantándose a cualquier cosa que se publicase en ese momento. Shields y la banda avanzaron hacia una música de pura sensación, creando texturas y tonos que se podían sentir tanto como escuchar; con Loveless la banda creó un álbum que abrumaba los sentidos. Loveless es ampliamente considerado como un todo impecable y, con razón, como una obra maestra; un equivalente de los noventa a Pet Sounds, In A Silent Way o Innervisions, un disco construido explorando los límites de lo que es capaz de hacer un estudio de grabación. Es un disco que se experimenta mejor como un todo, en una sola sesión: una experiencia auditiva como ninguna otra e inigualable en su brevedad sónica .

EP’s 1988-1991 and rare tracks compila los cuatro EP del grupo, en los que se encuentra la música favorita de muchos de sus devotos fans. You Made Me Realize y Feed Me With Your Kiss precedieron al álbum debut de la banda en 1988 en rápida sucesión. En la brecha entre Isn’t Anything y Loveless, la banda lanzó dos EP más: Glider (1990) y Tremolo (1991).

Finalmente, resurgiendo en 2013 después de dos décadas enteras en relativo escondite, su tercer álbum mbv es, sin duda, su disco más experimental pero también el más melódico e inmediato; prueba real de su infalible deseo de reinvención. Mientras siguen empujando los límites tanto de la música como del género, mbv es un álbum de música asombrosa, música que podría ser de un tipo nunca hecho. Por otro lado, de íntima y visceral escucha, mbv es una metamorfosis sorprendente y hermosa de lo que se conocía del sonido de My Bloody Valentine, empujando los límites de género como ninguna otra banda. El álbum más cercano, Wonder 2 es un ejemplo de esto, viendo a Shields fusionar una guitarra hipnótica con drum’n’ bass para obtener un resultado asombroso.

Ya puedes escuchar su discografía y comprarla aquí.