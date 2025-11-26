My Bloody Valentine y Denzel Curry se unen al boicot cultural contra Israel con la campaña «No Music For Genocide»

La escena musical internacional vuelve a demostrar que no es ajena a los conflictos globales. La campaña No Music For Genocide, lanzada en septiembre de 2025, ha reunido ya a más de mil artistas y sellos que han decidido retirar o bloquear sus catálogos en Israel como forma de protesta frente a lo que describen como un genocidio en Gaza, con más de 60.000 muertes civiles reportadas por el Ministerio de Salud de Gaza. Entre los últimos nombres en sumarse destacan My Bloody Valentine, liderados por Kevin Shields, y el rapero estadounidense Denzel Curry, junto a otros como Shygirl, Paris Paloma, Vacations o YHWH Nailgun.

La iniciativa busca presionar a las grandes discográficas —Sony, UMG y Warner— para que adopten la misma postura que tuvieron frente a Rusia tras la invasión de Ucrania, cuando retiraron sus catálogos del país. Desde su lanzamiento, el movimiento ha contado con el apoyo de figuras de peso como Massive Attack, Fontaines D.C., Paramore, Rina Sawayama, Japanese Breakfast, King Krule, Björk, Lorde o IDLES, consolidándose como uno de los boicots culturales más relevantes de los últimos años.

El gesto de My Bloody Valentine y Denzel Curry no solo refuerza la dimensión internacional de la campaña, sino que también subraya cómo artistas de géneros tan distintos como el shoegaze y el rap pueden coincidir en una misma causa. La unión de voces tan diversas amplifica el impacto del mensaje y coloca a la música como un espacio de resistencia cultural.

My Bloody Valentine: arquitectos del shoegaze y guardianes de un legado sonoro

Formados en Dublín en 1983, My Bloody Valentine se convirtieron en pioneros del shoegaze gracias a su capacidad para transformar guitarras distorsionadas en paisajes sonoros hipnóticos. Tras varios EPs iniciales como You Made Me Realise (1988) y Glider (1990), el grupo alcanzó reconocimiento internacional con su primer álbum largo, Isn’t Anything (1988), que ya mostraba la experimentación radical de Kevin Shields y Bilinda Butcher. Sin embargo, fue con Loveless (1991) donde la banda alcanzó la cima: un disco considerado obra maestra del género, alabado por su producción innovadora y su atmósfera envolvente.

Tras años de silencio y rumores de separación, el grupo regresó en 2013 con m b v, un álbum que confirmó que su sonido seguía siendo tan desafiante como influyente. Con tres discos de estudio, múltiples EPs y una reputación que los coloca como referencia obligada en la historia del rock alternativo, My Bloody Valentine han inspirado a generaciones de bandas desde Slowdive hasta Deftones. Su participación en No Music For Genocide reafirma su compromiso con causas sociales, demostrando que su relevancia trasciende lo musical y se proyecta también en el terreno político-cultural.

Denzel Curry: del underground de Miami a la voz de una generación

Nacido en Miami Gardens en 1995, Denzel Curry comenzó su carrera en el colectivo Raider Klan antes de lanzarse en solitario con el mixtape King Remembered Underground Tape 1991–1995 (2011). Su debut oficial llegó con Nostalgic 64 (2013), un álbum que lo posicionó como una de las voces más prometedoras del rap estadounidense. Con Imperial (2016) y especialmente TA13OO (2018), Curry consolidó su estilo: una mezcla de agresividad lírica, introspección y crítica social. TA13OO destacó por su estructura en tres actos —Light, Gray y Dark—, explorando desde la vulnerabilidad emocional hasta la rabia política.

En 2019 lanzó ZUU, un homenaje a su ciudad natal, y en 2022 sorprendió con Melt My Eyez See Your Future, un trabajo más introspectivo y experimental que recibió elogios de medios como Pitchfork y Rolling Stone por su madurez artística. Con cinco álbumes de estudio, múltiples mixtapes y colaboraciones con artistas como Flying Lotus, JPEGMAFIA y Slowthai, Curry se ha consolidado como una figura clave del rap contemporáneo. Su decisión de unirse a No Music For Genocide refleja la coherencia entre su discurso crítico y su acción política, reafirmando su papel como artista comprometido con las luchas sociales de su tiempo.

