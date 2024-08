My Brightest Diamond lanza nuevo álbum con un mensaje de esperanza

El mes pasado, My Brightest Diamond, el proyecto de la cantante y multiinstrumentista Shara Nova, anunció el lanzamiento de su nuevo álbum Fight The Real Terror, que saldrá el 13 de septiembre bajo el sello Western Vinyl. Este álbum, que es el sucesor de A Million And One de 2018, fue presentado con un primer sencillo, Have You Ever Seen An Angel, que ha generado grandes expectativa entre los seguidores de la banda.

Ahora, Nova ha presentado un nuevo sencillo titulado Safe House. Esta canción destaca por su mensaje esperanzador y su visión de construir una comunidad basada en la aceptación y el apoyo mutuo. El video que acompaña a la canción refuerza este mensaje, mostrando imágenes que evocan un sentido de pertenencia y solidaridad.

Este nuevo trabajo de My Brightest Diamond es una invitación a todos a unirse y construir juntos un espacio seguro y acogedor, donde cada individuo pueda ser aceptado y valorado por quien es.