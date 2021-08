My Morning Jacket estrenan “Regularly Scheduled Programming” como single adelanto de su próximo disco

Título del nuevo disco: My Morning Jacket

Artista: My Morning Jacket

Fecha de publicación: 22 de octubre

Sello: ATO Records

Más datos: Será el noveno álbum en la discografía de la banda estadounidense y el primero desde que lanzasen The Waterfall II en 2020.

“Espero que este álbum le brinde a la gente mucha alegría y alivio, especialmente porque todos hemos estado encerrados durante tanto tiempo. Conozco la sensación que se obtiene al conducir con la música que amas a todo volumen, o incluso acostarte en la cama y llorar con la música que amas. El hecho de que podamos ser parte de la vida de las personas de esa manera es tan mágico para nosotros, y nos sentimos realmente bien de que todavía estemos por ahí para seguir haciéndolo”, cuenta desde la banda sobre este nuevo disco que ya puedes reservar aquí.

¿Tenemos single de adelanto? Sí, se llama Regularly Scheduled Programming.

Sobre la canción: “Esta canción realmente me lleva al hogar después de lo que hemos pasado con la pandemia. Pero incluso antes de eso, parecía que muchos de nosotros estábamos intercambiando la vida real por las redes sociales, intercambiando nuestras propias historias por las historias de la televisión, intercambiando nuestra conciencia por drogas. Necesitamos ayudarnos mutuamente a despertar al amor real antes de que sea demasiado tarde”, aseguran sobre la inspiración tras este tema.

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify.

¿Hay videoclip? Sí, dirigido por el propio cantante de la banda Jim James junto a George Mays y que puedes ver a continuación.

¿Hay tracklist disponible? Sí, este nuevo trabajo estará formado por las siguientes 11 canciones:

01. ‘Regularly Scheduled Programming’

02. ‘Love Love Love’

03. ‘In Color’

04. ‘Least Expected’

05. ‘Never In The Real World’

06. ‘The Devil’s In The Details’

07. ‘Lucky To Be Alive’

08. ‘Complex’

09. ‘Out Of Range, Pt. 2’

10. ‘Penny For Your Thoughts’

11. ‘I Never Could Get Enough’

Sobre My Morning Jacket

Proveniente de Kentucky, My Morning Jacket es un grupo a mitad de camino entre el indie-rock y el alt-country, cuya música mezcla sonidos rurales y acentos sureños con asaltos frontales de guitarras y baterías, ocasionalmente aligerados por texturas de estilo shoegaze. La voz del cantante Jim James recuerda a la de Neil Young y sus poéticas letras iluminan temas generalmente oscuros y viscerales. La banda comenzó a dar que hablar con su segundo álbum, At Dawn (2001), fueron noticia de tapa de prestigiosas revistas de música con It Still Moves (2003) y pasaron directamente a ser considerados referentes del rock del nuevo milenio con Z, uno de los álbumes de 2005 más aplaudidos por la crítica.

