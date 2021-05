Myd estrena “Born A Loser”, su álbum debut tras una larga trayectoria

Myd siempre ha asumido el papel de afable perdedor y no debería sorprender que su álbum debut abrace su condición de perdedor adorable. Después de más de una década en la escena, el productor criado en Lille perfecciona su sonido en solitario en Born A Loser, un LP de 14 canciones publicado a través del icónico sello francés Ed Banger y Because Music.

Tras presentarse a los fans como miembro de la banda electrónica Club Cheval, Myd aprendió a través del trabajo incansable y la experimentación. Fue un ambiente apasionante sobre el cual sentar las bases, sin embargo, siempre hay concesiones y compromisos relacionados con complacer a un grupo. Después de coproducir el álbum Brava de Brodinski y hacer ritmos para una gran cantidad de raperos, Myd ahora se presenta en solitario, mostrando descaradamente su estilo excéntrico, incluso cantando en sus propias canciones por primera vez. En ese sentido, Born A Loser marca su mayoría de edad.

En el álbum, Myd también presenta algunas colaboraciones. La canción principal toma su nombre y espíritu de un fragmento de la canción de 1966 de Bobby Lee, I Was Born A Loser. Las líneas funky del bajo se difuminan en bucles vertiginosos hasta su climax. El guitarrista argentino Juan Wauters aporta un momento íntimo en Whether the Weather. Por su parte, Bakar fluye sobre el tema We Found It que cierra el álbum. Influenciado por el atractivo de no cerrarse a ningún género de bandas como Metronomy y Django Django, Myd combina magistralmente la electrónica con elementos acústicos de indie rock y psicodelia en las 14 canciones del disco.

A veces, Born A Loser es divertido y coqueto; otras veces es reflexivo, soñador y cálido con un toque intergaláctico. Es un disco íntimo lleno de brillo de sintetizador, y en sus ricas texturas se encuentra la autobiografía de Myd.

“Para mí, el álbum supone cerrar un capítulo más que abrir uno nuevo. Veo la inspiración como un pulmón. A veces estás inhalando y necesitas inspirarte y absorber la sabiduría de muchas personas. Luego tienes otros momentos en los que necesitas producir mucho. Creo que el próximo capítulo será trabajar con otras personas y compartir lo que hice”, cuenta el propio Myd.