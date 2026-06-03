Mykki Blanco regresa con CAFE PARADISO, su nuevo álbum de estudio, previsto para el 4 de septiembre a través de Transgressive Records. Es su primer trabajo de larga duración desde Stay Close To Music (2022) y llega acompañado del single de adelanto «Little Feet», grabado junto a Ian Isiah y Breakaway, con videoclip dirigido por Alvaro Kreyden.

El disco se grabó en Nueva York junto a Drew «FaltyDL» Lustman, colaborador habitual de Blanco, y nace después de un período deliberado de alejamiento. Tras el EP Postcards from Italia (2023), el artista se matriculó en un Máster en Bellas Artes en Suiza para desarrollar su práctica artística visual antes de volver a la escritura de canciones. El resultado, según sus propias palabras, es «un álbum sobre disfrutar de tu propia compañía», con referencias a Saint Etienne, The Silver Apples y Towa Tei.

Cara a cara con el silencio: lo que Blanco fue a buscar a Europa

Michael David Quattlebaum Jr. llegó a la música en 2012 desde la poesía y la performance, cuando el personaje Mykki Blanco irrumpió en el Nueva York underground con una propuesta que mezclaba hip-hop abrasivo, identidad queer y arte conceptual. Sus primeros EPs (2012-2013) y el mixtape Mykki (2016) lo situaron como una de las voces más singulares de su generación, con colaboraciones que incluían a Arca, Blood Orange, Charli XCX, Anohni o Michael Stipe. Broken Hearts & Beauty Sleep (2021) y Stay Close To Music (2022) consolidaron su madurez como productor y compositor. El paso por Suiza no es un paréntesis: es el hilo que explica por qué CAFE PARADISO suena, según él mismo, como «una obra en tres actos» pensada para los que construyen su vida despacio, en una mesa de café.

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