Mystery Jets vuelven a escena con «Black Sage», su primer lanzamiento desde 2022 y el primero en cuatro años publicado a través de Fiction Records. El single llega acompañado de un vídeo oficial, y sitúa a la banda londinense en un territorio sonoro que recupera la psicodelia de sus primeros trabajos con una carga emocional más densa.

La canción nació a partir de extensas sesiones de jam, un método que el grupo no empleaba desde sus inicios. Su cantante Blaine Harrison describe el proceso como una sucesión de grabaciones las que la banda improvisaba hasta alcanzar lo que él llama un estado de flujo hipnótico. El resultado es una pieza que mezcla guitarras psicodélicas bañadas en reverb con un ritmo que va ganando tensión hasta abrirse por completo en el tramo final.

«Black Sage», el regreso de Mystery Jets al ritual y la sanación

El título no es casual. La salvia negra lleva siglos siendo utilizada por comunidades indígenas en ceremonias de limpieza espiritual, y Harrison traslada esa práctica al terreno psicológico: ¿y si somos nosotros los recipientes de esas energías, y los fantasmas del pasado han habitado en nuestro interior todo este tiempo? En sus propias palabras: «El mensaje de la canción es que la sanación es inseparable del sufrimiento, pero hay belleza en lo roto». La letra, así, no busca la catarsis fácil sino reconocer la fractura como parte del proceso.

El grupo había publicado su último álbum, A Billion Heartbeats, en abril de 2020, en plena pandemia. Aquel disco, con su urgencia política y sus guiños al krautrock, llegó en un momento extraño y apenas pudo defenderse en directo. «Black Sage» supone, por tanto, el primer paso firme de una nueva etapa: un sonido más oscuro y contemplativo, sin renunciar a la energía que siempre ha caracterizado a la banda.

La elección de Fiction Records como sello también resulta significativa. El catálogo de la discográfica, que incluye a artistas como Courtney Barnett, apunta a que la banda ha encontrado un espacio donde trabajar sin prisas hacia un nuevo álbum, aunque de momento no hay más detalles confirmados al respecto.

El proceso creativo: jam sessions, patchwork y flujo hipnótico

Volver a las jam sessions fue, según Harrison, una decisión consciente. La banda grabó ideas en bucle, improvisó sobre ellas y esperó a que la canción tomara su propia forma. Ese método contrasta con el enfoque más construido y político de A Billion Heartbeats, y recuerda más al espíritu exploratorio de Making Dens (2006) o de ciertos momentos de Radlands (2012). El resultado es una canción que no se resuelve pronto: crece, retrocede y vuelve a abrirse.

También existe una versión en directo grabada en Skyspace, el espacio de instalaciones de arte luminoso del escultor James Turrell, que la banda ha publicado junto al vídeo oficial. Esa decisión de escenario no parece arbitraria: la música de «Black Sage» pide contextos donde la percepción se altere levemente. Además, Mystery Jets llevan años demostrando que saben moverse entre registros emocionales distintos con igual soltura.

Mystery Jets, veinte años construyendo en los márgenes del indie británico

Mystery Jets nacieron en Eel Pie Island, a orillas del Támesis en Twickenham, como un proyecto casi familiar: Blaine Harrison y su padre Henry Harrison formaron el núcleo original de una banda que combinaba psicodelia de los sesenta con la energía del post-punk de los 2000. Su debut, Making Dens (2006), los situó en el mapa indie británico, pero fue Twenty One (2008), con el single «Young Love» junto a Laura Marling, el disco que amplió su audiencia de forma significativa. Después vinieron Serotonin (2010) y el giro americano de Radlands (2012), grabado en Austin.

Tras Curve of the Earth (2016) y el paréntesis pandémico de A Billion Heartbeats (2020), la banda entra en una nueva fase bajo Fiction Records. «Black Sage» llega con la espiritualidad como hilo conductor y la jam session como herramienta. La dirección apunta hacia un sonido más introspectivo y denso que en discos anteriores, aunque con la misma voluntad de no quedarse quietos.

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