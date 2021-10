Nace el Eargasm Fest 2021, el orgasmo de las bandas emergentes.

El Eargasm Fest estaba previsto para celebrarse a mediados de 2020, pero al estallar la pandemia se pospuso para Octubre de ese mismo año. Finalmente, y debido a las restricciones impuestas por la crisis sanitaria, se reprogramó para un año más tarde. Sale de cuentas el día 9 de Octubre de este 2021, y estaremos en el paritorio para ver nacer el Eargasm Fest 2021, el orgasmo de las bandas emergentes.

El cartel inicial contaba con Alavedra, Bounties, Diamante Negro, Caseta, Llamadas Perdidas Djs, Le Nais y Sons Of Med. Sin embargo, y debido a las dos cancelaciones, la dirección del festival tuvo que sustituir algunos de estos grupos -una reprogramación del cartel- por otros de igual nivel.

Desde la organización nos cuentan que «tras el hartazgo que comporta tener que posponer/cancelar en dos ocasiones el festival, decidimos tirarlo adelante de nuevo y reprogramarlo para Octubre del 2021, con cambios en la programación pero con la ilusión intacta». Y así ha sido. Te lo cuento a continuación…

Un cartel mixto, como debe ser

El gran baluarte de esta renovada primera edición es la banda madrileña Shego, que debuta en la ciudad condal presentando su nuevo EP «Tantos chicos malos y tan poco tiempo» (Ernie Records, 2021). Guitarras con sabor post-punk con pinceladas de rock y letras protestonas. Un directo en el que no te aburrirás.

La joven artista barcelonesa, Lagarde, nos mostrará en este festival su EP debut; And I Bet I´ll See You From This Side son cuatro canciones de pop folclórico, en las que entra en juego un acertado tom, con el que apoya su dulce y clara voz. Te sorprenderá…

La banda de pop electrónico, a caballo entre Matadepera y Terrassa, Caseta tiene un hueco en el Eargasm Fest 2021 para mostrarnos su particular visión musical. Descubrirás su gran variedad de sonidos junto a una voz fuerte y nítida. Probablemente no querrás que acaben.

https://open.spotify.com/embed/album/737pHZXiGQl0arRnWw2Swo

Al cartel se suma el dúo barcelonés Sons Of Med, que continúan girando su disco debut Greta (Arctic Surfers, 2021). Ritmos funk y pop que se entremezclan con el surf y la psicodelia. Una apuesta muy acertada.

El resto del cartel está formado por Savino, el dj y productor madrileño miembro del colectivo Chineurs de Madrid. Y Llamadas Perdidas Djs, la dupla de moda formada por Lidia y Vicky, una fiesta indie pop legendaria. Eargasm Djs completan el cartel.

Escucha a Savino aquí.

Todo esto se dará cita en la sala Upload de Barcelona, en Poble Español. El día 9 de Octubre de este año, se abrirá el festival en horario de 18:30 a 3:00 de la madrugada, aproximádamente.

El precio de las entradas ronda entre los 12 y los 24€, pero desde la organización han colgado el cartel de Sold Out.

Cabe reseñar que el festival se ha tenido que amoldar a la situación derivada de la pandemia del Covid-19 y no podrá contar con el aforo habitual. Aún así, la sala dispondrá de terraza con barra, obrador para cenar hamburguesas, frankfurts y patatas fritas, con opciones veganas. Se espera que de aquí al 9 de Octubre las medidas se relajen y se pueda ampliar el aforo.

El Eargasm Fest 2021 cuenta, también, con una pre-party el día anterior, el viernes 8 de Octubre a las 21:00 bailaremos con Eargasm Djs. Aquí os dejo el cartel.