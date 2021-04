Nace Festival Murmura en la Alpujarra almeriense

Si a las conocidas bondades y riquezas culturales, patrimoniales, gastronómicas y naturales que tiene la Alpujarra almeriense, se le suma algunas de las bandas y artistas más en forma en cada uno de sus géneros y, todo ello, respetando la intimidad y encanto del entorno, lejos de las grandes masificaciones, el resultado es de lo más sugerente y atractivo. Así es Festival Murmura, que desarrollará en esta zona de la provincia almeriense durante los días 14, 15 y 16 de mayo.

Serán más de diez conciertos y actividades complementarias que se desarrollarán en localidades como Fondón, Fuente Victoria, Laujar de Andarax, Canjáyar, Padules, Beires, Almócita o Alboloduy, con nombres propios como Soleá Morente, Depedro, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Javier Ruibal, Zenet o Los Estanques, y con rutas al aire libre, recorridos a museos, visitas guiadas, catas o encuentros profesionales.

Murmura es un festival que podría definirse en dos palabras: original y sensorial. Nace con vocación de continuidad y pretende convertirse en una de las principales citas culturales de la primavera en la provincia y el destino ‘Costa de Almería’”.

Unos eventos, además, que se desarrollarán siguiendo los parámetros de la Cultura Segura, adaptándose a la situación sanitaria que rija en ese momento. “Son actividades al aire libre y que ya de por sí huyen de total masificación porque no buscamos eso, no queremos hacer ese impacto en el entorno y queremos que el público disfrute de ese encanto natural que tiene la zona, amplificada gracias a la música y a las actividades que se han preparado”

Programación de Festival Murmura

Esta característica lo convierte en un formato excelente para realizarse incluso con las restricciones impuestas por la normativa dictada como consecuencia de la Covid-19, ya que la reducción al posible aforo permitido en el momento de su realización, no supone una gran alteración con respecto al formato original.

Además, los aforos contemplados permiten desarrollar las actividades planteadas, respetando la capacidad de carga de los municipios, sin masificarlos, atrayendo a una cantidad de asistentes que puedan disfrutar del entorno y de las actividades con comodidad, provocando un impacto económico positivo en los mismos, pero sin alterar la dinámica social de la comarca.

Festival Murmura también lleva a cabo todo el trabajo por la inclusión y la igualdad que los organizadores, Crash Music S.L. realizan con la Fundación Music For All. El Festival nace ya como una iniciativa que no pretende ser multitudinaria, sino que quiere generar un flujo turístico controlado a los municipios, de un público especializado al que se le va a sorprender con experiencias exclusivas, únicas e irrepetibles.

Entradas ya a la venta en festivalmurmura.com