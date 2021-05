Nace The Spanish Wave para exportar el talento musical emergente de nuestro país

The Spanish Wave nace con un claro objetivo: apoyar el talento musical emergente de nuestro país dándole voz por el mundo entero. Este proyecto, desarrollado por Live Nation España/Madrid, servirá de escaparate ofreciendo a los nuevos artistas españoles la posibilidad de traspasar fronteras y llegar así a públicos e industrias internacionales.

Se trata por lo tanto de una plataforma que ofrece servicios a artistas españoles en el extranjero trabajando mano a mano con agencias públicas y privadas tanto nacionales como internacionales.

Por el momento, The Spanish Wave ya estuvo presente el pasado mes de abril en el WestWay Lab de Portugal y contó con las actuaciones de Olivia Is A Ghost, Go Cactus, Melenas y Pinpilinpussies. También participará en el Eurosonic Noordeslag de los Países Bajos que se celebrará entre el 19 y el 22 de enero de 2022 y cuya protagonista este año será la industria española. El proceso de selección está abierto a todos los artistas emergentes que podrán presentar su candidatura hasta el 1 de septiembre de 2021 visitando este enlace.

Hoy, además, se ha confirmado la participación de The Spanish Wave en el también prestigioso festival británico The Great Escape que, desde su creación en el año 2006, es considerado como uno de los mayores escaparates de música emergente a nivel mundial. Esta nueva edición contará con las actuaciones de Belako, St. Woods, Olivia Is A Ghost y Tito Ramirez que el público podrá seguir online y de forma gratuita el jueves 13 de mayo registrándose en este enlace.